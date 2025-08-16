יום שבת, 16.08.2025 שעה 21:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

ניו אינגלנד הגדילה את ההצעה שלה עבור תורג'מן

דיווח: הקבוצה מה-MLS, שהציעה כבר 5 מיליון דולר, שיפרה את ההצעה וכעת היא עומדת על 5.5 מיליון דולר. נרשם שהשחקן נתן אור ירוק וסיכם את תנאיו

דור תורג'מן חוגג (שחר גרוס)
דור תורג'מן חוגג (שחר גרוס)

האם הפרידה בין דור תורג’מן למכבי תל אביב מתקרבת? כבר תקופה ארוכה שידוע על משא ומתן בין אלופת ישראל לניו אינגלנד רבושלן מה-MLS, כאשר רק לאחרונה האמריקאים הציעו חמישה מיליון דולר. כעת, מפרסמים היום (שבת) בארצות הברית על הגדלה של ההצעה ללא פחות מ-5.5 מיליון דולר.

הכתב טום בוגרט מדווח על הגדלת ההצעה, ורשם בנוסף לכך שהשחקן נתן אור ירוק מבחינתו למעבר ומוכן להגיע ל-MLS וסיכם את תנאיו. בנוסף לכך, בוגרט טוען שמכבי תל אביב טרם הסכימה להצעה, אבל כל הצדדים מקווים שהאירוע יסתיים בכך שהחלוץ המוכשר של נבחרת ישראל יגיע לארצות הברית וליעד שני בקריירה.

תורג’מן זכה בשתי אליפויות עם מכבי תל אביב, אצלה עלה לבוגרים ממחלקת הנוער. הוא שיחק כבר 114 משחקים בגיל 21 בלבד במדים הצהובים, ורשם 32 שערים בנוסף לעשרה בישולים. כעת, אחרי ערן זהבי, נראה שז’רקו לאזטיץ’ עומד לאבד חלוץ נוסף מהסגל שלו.

"שמח שהצלחנו להפוך את התוצאה"
