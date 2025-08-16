יום שבת, 16.08.2025 שעה 22:53
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
00-00ריאל מדריד4
00-00אתלטיקו מדריד5
00-00אתלטיק בילבאו6
00-00בטיס7
00-00סלטה ויגו8
00-00אוססונה9
00-00ריאל סוסיאדד10
00-00ולנסיה11
00-00חטאפה12
00-00אספניול13
00-00אלאבס14
00-00סביליה15
00-00אלצ'ה16
00-00לבאנטה17
03-11ג'ירונה18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

כלום לא השתנה: צפו בלאמין ימאל מבשל לראפיניה

שני הכוכבים הגדולים החלו את העונה החדשה בדיוק איפה שהם עצרו את הקודמת, עם בישול מבריק של הספרדי לברזילאי כבר אחרי 6 דק' מול מיורקה. צפו בגול

|
ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)
ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

ברצלונה הציגה כדורגל מרהיב בעונה שעברה, כדורגל שסוף סוף הזכיר את הדרך שבה המועדון שואף לשחק, ואם נשפוט על פי פתיחת העונה הזו, שום דבר לא ישתנה. הקטלונים עלו למשחק הראשון של הליגה הספרדית לעונה זו מול מיורקה היום (שבת) וזה לקח 7 דקות להבין ששום דבר לא השתנה. בסיום, זה נגמר עם 0:3 של הבלאוגרנה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

אלופת ספרד עלתה ליתרון נגד מיורקה וקל מאוד לנחש מי השניים שמעורבים באופן ישיר בגול. לאמין ימאל קיבל בצד ימין, הרים כדור חד ונפלא לרחבה ושם חיכה ראפיניה, שנגח את הכדור אל הרשת של לאו רומאן. בשנה שעברה בארסה כבשה מספר אדיר של 102 שערים, ונראה שהכוכבים באו חדים פעם נוספת.

ומילה על שני הכוכבים. בעונה שעברה לאמין ימאל רקד והתגלה אל העולם ללא ספק כאחד הטובים בענף כבר בגיל 17 (כיום בן 18) עם 18 שערים ו-25 בישולים בדרך לדאבל, ואת העונה הוא פתח כבר עם בישול. ראפיניה רשם 34 שערים ובישל עוד 25, ואת העונה הזו פתח כאמור עם שער. עולם כמנהגו נוהג.

צפו: ראפיניה פותח את העונה של בארסה בשער
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */