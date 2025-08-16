נערים א': שתי תבוסות ותיקו בדרבי השרון

ליגת העל בשנתון נערים א' יצאה לדרך עם ארבעה משחקים. בשונה מהעונה שעברה, הליגה תשוחק העונה בפורמט של סיבוב משחקים מלא, אחריו ייערכו משחקי פלייאוף ובסיום העונה הסדירה תוכתר אלופה, שתי האחרונות ירדו לליגות המשנה והקבוצה שתסיים במקום ה-16 תתמודד על מקומה בליגה במשחקי המבחן.

מכבי פ"ת - הפועל באר שבע 0:7

קבוצת נערים א' של מכבי פ"ת, שזכתה בעונה שעברה באליפות ליגת העל של שנתון נערים ב', החלה עונה שנייה תחת הדרכתו של יוסי בן שטרית. מחזור הפתיחה זימן לקבוצה משחק ביתי מול הפועל באר שבע, שהייתה קבוצת מרכז טבלה בעונה שעברה ואותה ניצחו המלאבסים פעמיים בהפרש של שני שערים - 0:2 בפ"ת ו-1:3 בבאר שבע.

למכבי פ"ת, שהמשיכה עם רוב רובם של שחקני הסגל מהעונה שעברה, לקח קצת זמן להיכנס לעניינים, אבל כשזה קרה, היא הפכה ככל שחלפו דקות המשחק לבלתי ניתנת לעצירה. בשמונה הדקות האחרונות של הזמן החוקי הצליחה מכבי פ"ת לכבוש שלושה שערים: ארז דידי (37’), יונתן שטיינברג (40’) - ששב מעונת השאלה בהפועל כפר סבא ושער בבעיטת פנדל של הקפטן, בן זוארץ (45’) - בנו של שינו, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, העניקו לקבוצה ממלאבס יתרון 0:3.

יהונתן שטינברג חוגג (אופיר מגדל)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (אופיר מגדל)

במחצית השנייה החגיגה של מכבי פ"ת נמשכה. ארז דידי (57’) השלים צמד. לאחר מכן, הגיע הזמן לצמד של תמיר בר (63’, 71’) - שהכפיל את היתרון של המארחת ל-0:6. שער שכבש רואי חזן (85’), שעלה כמחליף 12 דקות קודם, קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:7 לזכות מכבי פ"ת.

בן זוארץ חוגג (אופיר מגדל)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (אופיר מגדל)

יוסי בן שטרית (אופיר מגדל)

הפועל ירושלים - הפועל חדרה 0:5

שתי קבוצות, שבעונה שעברה עשו עונה שקטה במרכז טבלת ליגת העל של שנתון נערים ב', נפגשו במגרש שבכפר אבו גוש. בעונה שעברה כל אחת מהקבוצות ניצחה את יריבתה: הפועל ירושלים ניצחה 1:2 בחדרה, בעוד שהפועל חדרה ניצחה 0:4 באבו גוש. הפעם היה זה משחק במעמד צמד אחד, שהסתיים בניצחון מהדהד לזכות הקבוצה מהבירה, שמודרכת ע"י עודד ברנע, שהחל ברגל ימין עונה שלישית בשנתון נערים א' של הפועל ירושלים.

את חגיגת השערים פתח שער של אחמד ג'אבר (23’) - שכבש לאורך העונה שעברה שלושה שערים. איתי זליקוביץ', שכבש בעונה שעברה 12 שערים, היה האיש החם של הפועל ירושלים עם שלושער (45’, 58’, 88’). בין לבין, עילי בר מאיר, יליד דצמבר 2009, שבעונה שעברה לא הצליח למצוא את הרשת ב-35 משחקים, כבש שער בדקה ה-49 ופתח את העונה בשמחה גדולה.

הפועל ירושלים נערים ב (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה - הפועל כפר סבא 2:2

דרבי השרון הפגיש שתי קבוצות, שהגיעו למחזור האחרון של העונה שעברה בליגת העל של שנתון נערים ב', עם הגב אל הקיר עם סכנת ירידה מוחשית. הפועל רעננה לבסוף חגגה הישארות בליגה, בעוד שכפר סבא נשרה למשחקי המבחן ובהם ספגה הפסד כואב 3:2 בדו קרב פנדלים מול בית"ר ירושלים ונשרה לארצית. לאחר שבשני המפגשים בין הקבוצות בעונה שעברה ידה של רעננה הייתה על העליונה - עם ניצחון 1:2 בכפר סבא וניצחון 0:1 ברעננה, הפעם יחסי הכוחות היו שוויוניים.

האורחים בירוק פתחו את המשחק בצורה מצוינת והוליכו 0:2, משערים שכבשו שחקנים שבעונה שעברה לא שיחקו בליגת העל: בדקה ה-23 איתי רוזנבליט, הכובש המצטיין שהגיע ממ.כ נהלל יזרעאל - אלופת ארצית צפון, כבש את השער הראשון. חמש דקות לאחר מכן, שער שכבש שקד בננו, שהרבה להבקיע בעירוני מודיעין מליגת דן, קבע 0:2 ירוק.

זמן קצר לפני הירידה להפסקת המחצית נפסקה בעיטת פנדל לזכות רעננה, בעקבות עבירה על אחד משחקניה ברחבת כפר סבא. הקפטן, אריאל שוורצמן, דייק מהנקודה הלבנה וצימק את התוצאה ל-2:1. את המחצית השנייה פתחה רעננה בתנופה, שער שכבש נועם שקולניק (49’) - שהגיע אחרי עונה בה כבש שער אחד בהפועל ת"א, קבע בשלב מוקדם את תוצאת המשחק - שוויון 2:2.