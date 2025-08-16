כמה שמגיע לו: ב"ש ערכה טקס מרגש לברדה

אצטדיון שלם בטוטו טרנר קם והריע לאדם אחד, והוא דווקא לא אדם שבמועדון, אבל הוא אדם שפעם היה כמעט כל המועדון. אליניב ברדה הגיע לבירת הנגב כמאמן הפועל ת”א, וזכה לטקס ולאהבה רבה שכל כך מגיעים לו, רגע לפני שריקת הפתיחה לחצי גמר גביע הטוטו היום (שבת).

השחקנים עלו על הדשא, נעמדו בשתי שורות ואז הכרוז קרא למאמן הפועל תל אביב, שעשה את הדרך לאלונה ברקת, קיבל שי, חיבוק ומיד כל הקהל של ב”ש הגיב עם עידוד אדיר. ברדה לא התעלם ומיד עזב את אזור שתי השורות ואיפה שמאמנים עומדים, והתקדם לעבר הקהל הדרומי כדי לומר תודה.

אגב, המאמן מורחק, וישר לאחר הטקס עזב את כר הדשא כדי לצפות במשחק מלמעלה. מי שעוד זכה לטקס הוא מנכ”ל הפועל תל אביב גיא פרימור, שהיה לפני ההגעה אליה מנכ”ל בעברו של הפועל באר שבע, ורשם עם הדרומיים תקופה נהדרת גם כן.

אלונה ברקת על אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

אלונה ברקת עם גיא פרימור (רדאד ג'בארה)

ברדה רשם לא פחות מ-192 הופעות בהפועל באר שבע כשחקן, בהן הוא הצליח להבקיע 43 שערים ולבשל 18 גולים נוספים. הוא היה אחד הכוכבים בשלוש האליפויות הרצופות של האדומים מבירת הנגב, וזכה איתם כשחקן גם פעמיים באלוף האלופים ופעם אחת בגביע הטוטו.

רק שזה לא נגמר שם. ברדה פרש ועם הזמן נהפך למאמן של הפועל באר שבע, וגם על הקווים הוא הוביל את הדרומיים לתארים. הוא הוביל את חניכיו לזכייה אחת בגביע המדינה בעונת 2021/22 ולעוד זכייה אחת באלוף האלופים בפתיחת העונה מיד לאחר הגביע, כאשר שתי הזכיות היו נגד מכבי חיפה.

אליניב ברדה מודה לאוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)