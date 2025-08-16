יום שבת, 16.08.2025 שעה 22:10
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

הזר הרביעי שלה: ג'ורדן בון חתם בהפועל חולון

הגארד (28, 1.91 מ'), שהעמיד ממוצעים של 11.7 נקודות, 2.8 אסיסטים ו- 2.7 ריבאונדים למשחק בסרגוסה, מצטרף לקבוצה של פרנקו: "יש בו פוטנציאל גדול"

|
ג'ורדן בון (IMAGO)
ג'ורדן בון (IMAGO)

זר חדש מצטרף להפועל חולון. מדובר על ג'ורדן בון, גארד (28, 1.91), שיהיה הזר הרביעי של הקבוצה לעונה הקרובה.

בון, שהיה מבוקש על ידי מספר קבוצות בישראל ובאירופה, נבחר בסיבוב השני בדראפט ה-NBA על ידי ניו אורלינס פליקאנס שהעבירה אותו לדטרויט פיסטונס. הוא שיחק 24 משחקים במדי דטרויט פיסטונס ואורלנדו מג'יק בה קלע 4 נק', הוריד 1.7 רב' ומסר 1.3אס' ב-14 דקות בממוצע למשחק.

בון הוא בוגר אוניברסיטת טנסי היוקרתית, אותה סיים עם ממוצע של 13.5נק',5.8 אס' ו-3.2 רב' למשחק. בוויסקונסין מה-G.League, קלע 16.3נק' מסר 5.6אס' וקטף 3.9רב' למשחק. באירופה שיחק בבשיקטאש הטורקית, בשורותיה קלע 12 נק' ומסר 3.5 אסיסטים בליגה ו-17 נק' ו-4 אס' בצ'מפיונס ליג.

במהלך העונה עבר לסרגוסה הספרדית, בה העמיד ממוצעים של 11.7 נק', 2.8 אס' ו- 2.7 רב' למשחק. לאחרונה החליט לקחת פסק זמן ממשחק על מנת לטפל בבעיה רפואית ממנה סבל ועליה התגבר וכעת הוא מצטרף לסגל החולוני.

מאמן הקבוצה, דני פרנקו, התייחס לצירופו של בון: "ג׳ורדן הוא רכז מוכשר עם נתונים גופניים מרשימים, שמגיע אלינו אחרי תקופה מחוץ למגרשים, אך מבדיקות שערכנו הוא נראה מצוין באימונים ומוכן לאתגר. יש בו פוטנציאל גדול ורעב שהוא מביא איתו להצליח ולעבוד קשה. ג׳ורדן הוביל את מכללת טנסי לצד קייל אלכסנדר ששיחק אצלי, וכמו קייל גם הוא שחקן שמבין מה נדרש כדי לנצח. הוא התלהב מאוד מהאווירה והקהל בחולון, וזו הייתה אחת הסיבות שבחר חולון  על-פני  קבוצות אחרות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */