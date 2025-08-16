הזר הרביעי שלה: ג'ורדן בון חתם בהפועל חולון

זר חדש מצטרף להפועל חולון. מדובר על ג'ורדן בון, גארד (28, 1.91), שיהיה הזר הרביעי של הקבוצה לעונה הקרובה.

בון, שהיה מבוקש על ידי מספר קבוצות בישראל ובאירופה, נבחר בסיבוב השני בדראפט ה-NBA על ידי ניו אורלינס פליקאנס שהעבירה אותו לדטרויט פיסטונס. הוא שיחק 24 משחקים במדי דטרויט פיסטונס ואורלנדו מג'יק בה קלע 4 נק', הוריד 1.7 רב' ומסר 1.3אס' ב-14 דקות בממוצע למשחק.

בון הוא בוגר אוניברסיטת טנסי היוקרתית, אותה סיים עם ממוצע של 13.5נק',5.8 אס' ו-3.2 רב' למשחק. בוויסקונסין מה-G.League, קלע 16.3נק' מסר 5.6אס' וקטף 3.9רב' למשחק. באירופה שיחק בבשיקטאש הטורקית, בשורותיה קלע 12 נק' ומסר 3.5 אסיסטים בליגה ו-17 נק' ו-4 אס' בצ'מפיונס ליג.

במהלך העונה עבר לסרגוסה הספרדית, בה העמיד ממוצעים של 11.7 נק', 2.8 אס' ו- 2.7 רב' למשחק. לאחרונה החליט לקחת פסק זמן ממשחק על מנת לטפל בבעיה רפואית ממנה סבל ועליה התגבר וכעת הוא מצטרף לסגל החולוני.

מאמן הקבוצה, דני פרנקו, התייחס לצירופו של בון: "ג׳ורדן הוא רכז מוכשר עם נתונים גופניים מרשימים, שמגיע אלינו אחרי תקופה מחוץ למגרשים, אך מבדיקות שערכנו הוא נראה מצוין באימונים ומוכן לאתגר. יש בו פוטנציאל גדול ורעב שהוא מביא איתו להצליח ולעבוד קשה. ג׳ורדן הוביל את מכללת טנסי לצד קייל אלכסנדר ששיחק אצלי, וכמו קייל גם הוא שחקן שמבין מה נדרש כדי לנצח. הוא התלהב מאוד מהאווירה והקהל בחולון, וזו הייתה אחת הסיבות שבחר חולון על-פני קבוצות אחרות".