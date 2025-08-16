דאגה גדולה בסלובניה: דונצ'יץ' נפצע וירד צולע

נבחרת סלובניה עושה הכנות בימים אלו לקראת היורובאסקט, וייתכן שהמסע שלה באליפות אירופה קיבל מכה גדולה מאוד, אם לא מכה שאין חזרה ממנה. הסלובנים ערכו משחק הכנה נוסף היום (שבת) נגד לטביה, ומי שירד עם פציעה מדאיגה מאוד הוא הכוכב הגדול ואחד השחקנים הטובים בטורניר, לוקה דונצ’יץ’.

הרכז של הלייקרס היה במשחק שיא כהרגלו עם 26 נקודות רק במחצית הראשונה, ואז, ברבע השלישי, הוא נפצע ודווקא משחקן בקבוצה שלו. שחקן לטבי חדר על גרגור חרובוט והגארד נפל, רק שגם לוקה נפל וחברו נפל לכוכב בדיוק על הרגל.

דונצ’יץ’ עזב את המשחק כשהוא צולע והלך לחדר ההלבשה, כשכעת כל האומה לוטשת עיניים לעבר עדכון ולהבין מה מצבו של הכוכב הגדול. נזכיר שסלובניה תצטרך להסתדר גם ללא שחקנים בולטים נוספים כמו ג’וש ניבו וזוראן דראג’יץ, והיעדרות של לוקה תהיה מכה אנושה.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

אליפות אירופה 2025 תתחיל בסוף החודש הזה, ב-27.8 ליתר דיוק, ונבחרת סלובניה עם נבחרת ישראל בבית ד’. חוץ משתי הנבחרות הללו, גם נבחרת צרפת, נבחרת איסלנד, נבחרת פולין ונבחרת בלגיה נמצאות בבית, כאשר ארבע יעלו אל שמינית הגמר ושתיים יסיימו את דרכן מוקדם.