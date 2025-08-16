יום שבת, 16.08.2025 שעה 21:08
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ווסטהאם1
00-00ברנטפורד2
00-00בורנמות'3
00-00ברייטון4
00-00וולבס5
00-00ברנלי6
00-00קריסטל פאלאס7
00-00נוטינגהאם פורסט8
00-00פולהאם9
00-00טוטנהאם10
00-00ארסנל11
00-00מנצ'סטר סיטי12
00-00ליברפול13
00-00אסטון וילה14
00-00ניוקאסל15
00-00לידס16
00-00מנצ'סטר יונייטד17
00-00אברטון18
00-00סנדרלנד19
00-00צ'לסי20

צמרמורת: התפאורה המצמררת בוולבס לז'וטה

אף עין לא נותרה יבשה: רגע לפני משחק פתיחת העונה מול סיטי, האוהדים הכתומים הניפו תפאורה מדהימה ושוברת לב של הפורטוגלי, שכזכור שיחק במועדון

|
התפאורה המצמררת לדיוגו ז'וטה (רויטרס)
התפאורה המצמררת לדיוגו ז'וטה (רויטרס)

כבר חודש וחצי מאז אותה טרגדיה בלתי נשכחת, בו דיוגו ז’וטה ואחיו אנדרה סילבה נהרגו בתאונת דרכים קטלנית. חודש וחצי ועדיין האירוע לא נתפס, ורואים איך בכל הליגה האנגלית וגם בהמון קבוצות בעולם מרבים בהקדשות, אבל אם יש קבוצה שיש לה פינה חמה בלב לדיוגו, היא וולבס.

הזאבים עלו למשחק הראשון של העונה החדשה, וכזכור – הפורטוגלי שיחק שלוש עונות במדים הכתומים ואף עשה את הקפיצה הגדולה במועדון הזה, יחד עם פורטו, לפני שהגיע לבמות הגדולות, לליברפול. אז אוהדי וולבס לא שכחו לשחקן ההתקפה את התקופה, ורשמו מחווה מרגשת במיוחדת.

גם במשחק באצטדיון מוליניו, גם בכל המשחקים במחזור הראשו, נערכה דקת דומייה לזכר שני האחים, כשכולם נעמדו וכיבדו. רק שאוהדי וולבס תוך כדי הציגו תפאורה פשוט מצמררת וענקית, כשכל היציע נצבע כתום ושחור ופיגורה של דיוגו ז’וטה נתלה בענק ונכתב: “נזכור אותך שתלך בשדות של זהב”.

התפאורה של אוהדי וולבס לזהתפאורה של אוהדי וולבס לז'וטה (רויטרס)

הפורטוגלי רשם בסך הכל 131 משחקים במדי וולבס, משחקים בהם הוא הצליח לכבוש 44 שערים ולהוסיף עוד 19 בישולים. לאחר מכן הוא עבר לליברפול, אצלה שיחק 182 משחקים וסיפק 65 שערים לצד 26 שערים. עם הרדס הוא זכה פעם אחת באליפות, פעמים אחת בגביע האנגלי ופעם אחת בגביע הליגה.

השלט של אופ"א בסופר קאפ
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */