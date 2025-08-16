בכורה לרוג'ריו בשער של טבריה, טאבי ב-11 מנגד

משחקי הדירוג בגביע הטוטו לעונת 2025/26 נמשכים, כאשר היום (שבת) הפועל פתח תקווה תארח את עירוני טבריה למפגש על המקום ה-11, רגע לפני פתיחת העונה בליגת העל.

כאמור, החבורה של עומר פרץ מגיעה להתמודדות במומנטון טוב, לאחר שהביסה 0:3 את מ.ס אשדוד ורשמה ניצחון בכורה לעונה. מנגד, האורחת מהצפון פתחה את העונה טוב עם ניצחון, אך מאז רשמה תיקו ושני הפסדים, ותרצה לסיים בטעם טוב ועם המקום ה-11.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, אוראל דגני, איתי רוטמן, נועם כהן, בוני אמיאן, דרור ניר, גולן בני, נדב נידם, ג’וסלין טאבי, קליי וצ’פיוקה סונגה.

הרכב עירוני טבריה: רג’ריו דוס סנטוס, אונדרז’ באצ’ו, סמביניה, אלי בלילתי, דוד קלטינס, והיב חביבאללה, מוחמד אוסמן, ניב גוטליב, סטניסלב בילנקי, עילאי אלמקייס ופיטר מייקל.