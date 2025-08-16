יום שבת, 16.08.2025 שעה 21:25
כדורגל ישראלי

צרפתי ומאור לוי בהרכב נתניה, לימבומבה בק"ש

השוער והקשר ב-11 של היהלומים, שיפגשו את קריית שמונה למשחק על מקומות 9-10 בגביע הטוטו, כאשר טאוורס יצטרף אליהם. ברדה יפתח עם חלבי ובנגורה

|
מאור לוי (חגי מיכאלי)
מאור לוי (חגי מיכאלי)

משחקי הדירוג של גביע הטוטו נמשכים הערב (שבת), כאשר מכבי נתניה מארחת באצטדיון “מרים” את עירוני קריית שמונה למשחק על המקום התשיעי. החבורה של יוסי אבוקסיס שואפת לפתוח דף חדש לאחר ה-4:0 שספגו בשבוע שעבר מול הפועל ירושלים, ומנגד הצפוניים רוצים להיכנס לעונה במומנטום חיובי ולצאת עם הניצחון.

היהלומים כאמור יצאו במחזור הקודם בתחושות קשות אחרי הופעה רעה מול הירושלמים, שכבשו שלישייה במחצית השנייה אחרי פנדל של גיא בדש מוקדם יותר, ובצד השני נתניה סיימה את המשחק ללא איומים למסגרת. כעת המארחת תנסה לפצות עם ניצחון רגע לפני פתיחת העונה, כאשר המתחים מול האוהדים ובתוך המועדון עדיין גוברים על רקע סוגיית הרכש.

הרכב מכבי נתניה: תומר צרפתי, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, הריברטו טאוורס, וילסון האריס, יובל שדה, לוקאס פיטוסה, מאור לוי, מקסים פלקושצנקו, סבה קוואדאגיאני ורותם קלר.

שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

בצד השני מגיעים חניכיו של שי ברדה למפגש אחרי ניצחון דרמטי מול עירוני טבריה, כאשר בדקה ה-94 ג’ואן חלבי קבע מהפך והעניק לקבוצתו ניצחון 1:2 אחרי התקפות מרובות לאורך המחצית השנייה. מכאן רוצה האורחת להמשיך את המומנטום אל תוך ליגת העל ולסיים את חלקה במפעל על הצד הטוב ביותר.

הרכב עירוני קריית שמונה: מתן זלמנוביץ, אדשריאן טלו, אנתוני לימבומבה, בילאל שאהין, גואן חלבי, דניאל אברהם, נמניה ליוסאבליבץ’, סאקו בנגורה, עובדיה דרויש, קריסטיאן מרטינז ושי בן דוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */