צרפתי ומאור לוי בהרכב נתניה, לימבומבה בק"ש

משחקי הדירוג של גביע הטוטו נמשכים הערב (שבת), כאשר מכבי נתניה מארחת באצטדיון “מרים” את עירוני קריית שמונה למשחק על המקום התשיעי. החבורה של יוסי אבוקסיס שואפת לפתוח דף חדש לאחר ה-4:0 שספגו בשבוע שעבר מול הפועל ירושלים, ומנגד הצפוניים רוצים להיכנס לעונה במומנטום חיובי ולצאת עם הניצחון.

היהלומים כאמור יצאו במחזור הקודם בתחושות קשות אחרי הופעה רעה מול הירושלמים, שכבשו שלישייה במחצית השנייה אחרי פנדל של גיא בדש מוקדם יותר, ובצד השני נתניה סיימה את המשחק ללא איומים למסגרת. כעת המארחת תנסה לפצות עם ניצחון רגע לפני פתיחת העונה, כאשר המתחים מול האוהדים ובתוך המועדון עדיין גוברים על רקע סוגיית הרכש.

הרכב מכבי נתניה: תומר צרפתי, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, הריברטו טאוורס, וילסון האריס, יובל שדה, לוקאס פיטוסה, מאור לוי, מקסים פלקושצנקו, סבה קוואדאגיאני ורותם קלר.

שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

בצד השני מגיעים חניכיו של שי ברדה למפגש אחרי ניצחון דרמטי מול עירוני טבריה, כאשר בדקה ה-94 ג’ואן חלבי קבע מהפך והעניק לקבוצתו ניצחון 1:2 אחרי התקפות מרובות לאורך המחצית השנייה. מכאן רוצה האורחת להמשיך את המומנטום אל תוך ליגת העל ולסיים את חלקה במפעל על הצד הטוב ביותר.

הרכב עירוני קריית שמונה: מתן זלמנוביץ, אדשריאן טלו, אנתוני לימבומבה, בילאל שאהין, גואן חלבי, דניאל אברהם, נמניה ליוסאבליבץ’, סאקו בנגורה, עובדיה דרויש, קריסטיאן מרטינז ושי בן דוד.