יום שבת, 16.08.2025 שעה 19:09
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-31טוטנהאם1
30-31סנדרלנד2
32-41ליברפול3
11-11ברייטון4
11-11פולהאם5
10-01ניוקאסל6
10-01אסטון וילה7
00-00ארסנל8
00-00מנצ'סטר סיטי9
00-00צ'לסי10
00-00נוטינגהאם פורסט11
00-00ברנטפורד12
00-00קריסטל פאלאס13
00-00אברטון14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00לידס17
04-21בורנמות'18
03-01ווסטהאם19
03-01ברנלי20

סוף לבזבוז זמן? החוק שיושם לראשונה באנגליה

בבכורה שלו בברנלי, דוברבקה תפס כדור בדקה ה-4, החזיק אותו 8 שניות ואוליבר הראה שבליגה לא ירחמו: השופט העביר את הכדור לטוטנהאם ונתן לה קרן

|
מרטין דוברבקה (רויטרס)
מרטין דוברבקה (רויטרס)

אם הייתם שואלים את מרטין דוברבקה האם הוא יעשה היסטוריה בבכורה שלו במדי ברנלי, כנראה שהוא לא היה מאמין, אבל אכן הוא עשה. השוער, שעבר מניוקאסל לקבוצה הצנועה ועלה הערב (שבת) למשחק הראשון של הקבוצה לעונה הזו מול טוטנהאם, סידר קרן לתרנגולים, רק לא כפי שהוא דמיין.

הסלובקי קלט כדור ברחבה, החזיק אותו, רק שהוא שכח שיש חוק חדש. השוער החזיק את הכדור שמונה שניות, ולפי הכללים החדשים המשמעות של אירוע כזה היא כדור קרן ליריבה, ואכן מייקל אוליבר לא היסס לרגע, שרק במשרוקית והצביע על נקודת הקרן, והשחקנים רצו להתכונן ברחבה.

זה קרה כבר אחרי ארבע דקות של כדורגל באצטדיון טוטנהאם הוטספר, אבל כן נציין שהקרן לא הובילה לגול או אירוע מסוכן כלשהי. בכל מקרה, החוק החדש נועד כדי לשים סוף לבעיית בזבוזי הזמן שיש בכדורגל העולמי, ונראה שהשופטים קיבלו הוראה כבר במחזור הראשון להראות מהר שהם לא מתכוונים לשחק משחקים עם החוק החדש.

השלט של אופ"א בסופר קאפ
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */