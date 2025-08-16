סוף לבזבוז זמן? החוק שיושם לראשונה באנגליה

אם הייתם שואלים את מרטין דוברבקה האם הוא יעשה היסטוריה בבכורה שלו במדי ברנלי, כנראה שהוא לא היה מאמין, אבל אכן הוא עשה. השוער, שעבר מניוקאסל לקבוצה הצנועה ועלה הערב (שבת) למשחק הראשון של הקבוצה לעונה הזו מול טוטנהאם, סידר קרן לתרנגולים, רק לא כפי שהוא דמיין.

הסלובקי קלט כדור ברחבה, החזיק אותו, רק שהוא שכח שיש חוק חדש. השוער החזיק את הכדור שמונה שניות, ולפי הכללים החדשים המשמעות של אירוע כזה היא כדור קרן ליריבה, ואכן מייקל אוליבר לא היסס לרגע, שרק במשרוקית והצביע על נקודת הקרן, והשחקנים רצו להתכונן ברחבה.

זה קרה כבר אחרי ארבע דקות של כדורגל באצטדיון טוטנהאם הוטספר, אבל כן נציין שהקרן לא הובילה לגול או אירוע מסוכן כלשהי. בכל מקרה, החוק החדש נועד כדי לשים סוף לבעיית בזבוזי הזמן שיש בכדורגל העולמי, ונראה שהשופטים קיבלו הוראה כבר במחזור הראשון להראות מהר שהם לא מתכוונים לשחק משחקים עם החוק החדש.