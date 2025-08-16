מוזר: בארסה תשחק עם מדים של העונה שעברה

מי שאוהד ועוקב אדוק אחרי הקבוצה שלו יודע שבבוקר של משחק המועדון מעלה תמונה לרשתות החברתיות עם הכיתוב “match-day”’, ומה שאפשר להבין בעיקר מהתמונה הוא צבע החולצה איתה השחקנים ישחקו. אז אוהדי ברצלונה קיבלו קצת בהפתעה את הנושא לקראת המחזור הראשון נגד מיורקה היום (שבת, 20:30). המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

הסיבה להפתעה? שלושת השחקנים בתמונה הם לאמין ימאל, פדרי ורונאלד אראוחו, ושלושתם לבשו את המדים הירוקים של העונה שעברה. המשמעות היא שאלופת ספרד תעלה למשחק הראשון במסע ההגנה על הכתר שלה בעונת 2025/26.

הסיבה לכך מעט מוזרה. אמנם הקטלונים הציגו בקיץ שני סטים של מדים חדשים, מדי הבית שבצבעים המסורתיים, ומדי החוץ שהשנה בצבע זהב ועליו הקדשה לקובי ברייאנט, שהיה אוהד ברצלונה ולכן הלוגו שלו בצד השני של הלוגו של ברצלונה.

המדים השניים, לזכר קובי ברייאנט (רויטרס)

אז המדי זהב לזכרו של קובי ברייאנט באים עם מכנסיים שחורים, זכר לכינוי “בלאק ממבה” שהיה לשחקן האגדי, ומיורקה כידוע משחקת עם חולצות אדומות ומכנסיים שחורים, ולכן בהתאחדות הספרדית קיבלו החלטה שגם מדי הבית וגם מדי החוץ. של ברצלונה יכולים לגרום לבלבול לשחקנים, לקהל ובעיקר לשופט.

אז נכון לכרגע לברצלונה אין סט שלישי של מדים, ולכן אין ברירה אלא לעלות עם המדים של שנה שעברה, ירוקים גם בחולצה וגם במכנס. יש שיגידו שהדבר הוא אירוע חיובי, כשיש אוהדים שטוענים שמה שמקולקל לא מחליפים, והמדים הללו הביאו הצלחה רבה בעונה שעברה, אז אולי לא יזיק ללבוש אותם קצת העונה.