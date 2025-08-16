דניאל שדה נשאר לשתי עונות נוספות במכבי פ"ת

שנתון 2008 של מכבי פתח תקווה, שזכתה באליפות המדינה לנערים א' בעונה שעברה וקודם לכן זכתה בדאבל, תבוא לידי ביטוי העונה באופן נרחב בקבוצת הנוער של המועדון, שזכתה בעונה שעברה בגביע המדינה ושואפת לחזור להיות פקטור מרכזי במאבקי הצמרת ולכוון לזכייה בתארים תחת הדרכתו של תמיר לוזון, ששב לאימון הקבוצה.



רגע לפני שמתחילה העונה, בצהרי יום שישי, הודיעה הנהלת מחלקת הנוער של מכבי פ"ת על הארכת ההתקשרות עם הקשר דניאל שדה (2008) לשתי עונות נוספות. שדה, שלאחר ארבע עונות מוצלחות בחטיבה הצעירה של מכבי עמק חפר הצטרף לקבוצת נערים ג' של מכבי פ"ת, ובפרק זמן זה התקבל לאקדמיית הנבחרות בביה"ס מבואות ים במושב מכמורת.

הקשר שותף בעונה שעברה ב-29 משחקים בכל המסגרות, כאשר רק בשניים מהמשחקים עלה מהספסל. הוא רשם שש הופעות מלאות, ואת העונה סיים עם מאזן של חמישה כיבושי שערים, לצד מעורבות גבוהה במהלכים שהניבו שערים. כמו כן, הוא ספג ארבעה כרטיסים צהובים.

שחקני קבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)





לרשותו של שדה שבע הופעות בשתי נבחרות הנערים של ישראל. ארבע מהן במדי נבחרת נערים א' ושלוש במדי נבחרת נערים ב'. הוא נכלל בסגלה של קבוצת הנוער של מכבי פ"ת במשחק החוץ מול הפועל באר שבע, בתקווה לזכות בדקות משחק ראשונות בקבוצת הדגל של מחלקת הנוער.