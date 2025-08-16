יום שבת, 16.08.2025 שעה 19:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

דניאל שדה נשאר לשתי עונות נוספות במכבי פ"ת

קשרה המוכשר של המלאבסים חתם ביום שישי האחרון על הסכם במסגרתו ימשיך במועדון, כאשר נכלל בסגל קבוצת הנוער למשחק הליגה הראשון מול הפועל באר שבע

|
דניאל שדה (לילך וויס-רוזנברג)
דניאל שדה (לילך וויס-רוזנברג)

שנתון 2008 של מכבי פתח תקווה, שזכתה באליפות המדינה לנערים א' בעונה שעברה וקודם לכן זכתה בדאבל, תבוא לידי ביטוי העונה באופן נרחב בקבוצת הנוער של המועדון, שזכתה בעונה שעברה בגביע המדינה ושואפת לחזור להיות פקטור מרכזי במאבקי הצמרת ולכוון לזכייה בתארים תחת הדרכתו של תמיר לוזון, ששב לאימון הקבוצה.

רגע לפני שמתחילה העונה, בצהרי יום שישי, הודיעה הנהלת מחלקת הנוער של מכבי פ"ת על הארכת ההתקשרות עם הקשר דניאל שדה (2008) לשתי עונות נוספות. שדה, שלאחר ארבע עונות מוצלחות בחטיבה הצעירה של מכבי עמק חפר הצטרף לקבוצת נערים ג' של מכבי פ"ת, ובפרק זמן זה התקבל לאקדמיית הנבחרות בביה"ס מבואות ים במושב מכמורת.

הקשר שותף בעונה שעברה ב-29 משחקים בכל המסגרות, כאשר רק בשניים מהמשחקים עלה מהספסל. הוא רשם שש הופעות מלאות, ואת העונה סיים עם מאזן של חמישה כיבושי שערים, לצד מעורבות גבוהה במהלכים שהניבו שערים. כמו כן, הוא ספג ארבעה כרטיסים צהובים.

שחקני קבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)שחקני קבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)



לרשותו של שדה שבע הופעות בשתי נבחרות הנערים של ישראל. ארבע מהן במדי נבחרת נערים א' ושלוש במדי נבחרת נערים ב'. הוא נכלל בסגלה של קבוצת הנוער של מכבי פ"ת במשחק החוץ מול הפועל באר שבע, בתקווה לזכות בדקות משחק ראשונות בקבוצת הדגל של מחלקת הנוער.

