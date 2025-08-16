יום שבת, 16.08.2025 שעה 21:26
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

יוג'ין אנסה בחוד אצל סילבס, חורי בהרכב של מימר

מ.ס אשדוד תמשיך עם מערך שלושה הבלמים גם נגד בני סכנין, שאחרי ניסויים רבים במשחקים האחרונים דובקת ב-11 ששיחקו בשבוע שעבר מול מכבי בני ריינה

|
סתיו נחמני מרוצה (חג'אג' רחאל)
סתיו נחמני מרוצה (חג'אג' רחאל)

מ.ס אשדוד תארח הערב (20:30) את בני סכנין למשחק על המקום ה-13 במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו, ויסיימו בכך את חלקן בטורניר לקראת פתיחת העונה בליגת העל.

חיים סילבס יעלה עם הרכב דומה לזה שהציג בהפסד בשבוע שעבר נגד הפועל ת”א, אך הפעם סתיו נחמני יחכה על הספסל ואת מקומו בהתקפה לצד אדיר לוי ימלא יוג’ין אנסה.

שרון מימר יפתח ללא אבו עביד, שיקבל מנוחה, וישיב להרכב את עומר קורסיה שכבש בבכורה במדי הצפוניים. מוחמד אבו ניל ישוב גם הוא לעמוד בין הקורות, וג’בייר בושנאק ישתף פעולה בחוליית הקישור עם בסיל חורי ועמר אבוהב.  

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’סקי, איברהים דיאקטה, טום בן זקן, מאור ישילירמק, נועם מוצ’ה, אליה גטהון, אבנעזר ממאטו, אדיר לוי, ישראל קול, כרים קימבודי ויוג’ין אנסה.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אחמד טאהא, גליד אוטנגה, מוחמד גנאמה, מיראניאן אריתור, עומר אבוהב, בסיל חורי, ג’בייר בושנאק, מארון גנטוס, אחמד איברהים ועומר קורסיה.

