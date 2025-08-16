יוג'ין אנסה בחוד אצל סילבס, חורי בהרכב של מימר

מ.ס אשדוד תארח הערב (20:30) את בני סכנין למשחק על המקום ה-13 במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו, ויסיימו בכך את חלקן בטורניר לקראת פתיחת העונה בליגת העל.

חיים סילבס יעלה עם הרכב דומה לזה שהציג בהפסד בשבוע שעבר נגד הפועל ת”א, אך הפעם סתיו נחמני יחכה על הספסל ואת מקומו בהתקפה לצד אדיר לוי ימלא יוג’ין אנסה.

שרון מימר יפתח ללא אבו עביד, שיקבל מנוחה, וישיב להרכב את עומר קורסיה שכבש בבכורה במדי הצפוניים. מוחמד אבו ניל ישוב גם הוא לעמוד בין הקורות, וג’בייר בושנאק ישתף פעולה בחוליית הקישור עם בסיל חורי ועמר אבוהב.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’סקי, איברהים דיאקטה, טום בן זקן, מאור ישילירמק, נועם מוצ’ה, אליה גטהון, אבנעזר ממאטו, אדיר לוי, ישראל קול, כרים קימבודי ויוג’ין אנסה.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אחמד טאהא, גליד אוטנגה, מוחמד גנאמה, מיראניאן אריתור, עומר אבוהב, בסיל חורי, ג’בייר בושנאק, מארון גנטוס, אחמד איברהים ועומר קורסיה.