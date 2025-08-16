יום שבת, 16.08.2025 שעה 21:08
ליגה ספרדית 25-26
31-31ראיו וייקאנו1
30-21ויאריאל2
00-00ברצלונה3
00-00ריאל מדריד4
00-00אתלטיקו מדריד5
00-00אתלטיק בילבאו6
00-00בטיס7
00-00סלטה ויגו8
00-00אוססונה9
00-00ריאל סוסיאדד10
00-00ולנסיה11
00-00חטאפה12
00-00אספניול13
00-00אלאבס14
00-00סביליה15
00-00לבאנטה16
00-00אלצ'ה17
00-00מיורקה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20

לאמין ימאל, ראפיניה וטורס בהתקפה של ברצלונה

מסע ההגנה על הכתר מתחיל ב-20:30 (חי בערוץ ONE) מול מיורקה: בכורה לגארסיה בשער, דה יונג, פדרי ופרמין באמצע, רשפורד יחכה בספסל. השאר בפנים

|
שחקני ברצלונה באימון (IMAGO)
שחקני ברצלונה באימון (IMAGO)

הליגה הספרדית חזרה אלינו אמש (שישי) עם מספר משחקים מרתקים, וגם כבר נמשכה היום, אבל בקרוב הרגע הגדול של המחזור. האלופה המכהנת מתחילה באופן רשמי את מסע ההגנה שלה אל הכתר, כשברצלונה תתארח היום (20:30) אצל מיורקה במסגרת המחזור הראשון בליגה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

הרכב מיורקה: לאו רומאן, מתיאו מוריי, אנטוניו ראייו, מרטין ואליינט, יוהאן מוחיקה, אנטוניו סאנצ’ס, מנואל מורלנס, טאקומה אסאנו, סרג’י דרדר, פבלו טורה ו-ודאט מוריצ’י.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, אלכס באלדה, פדרי, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

האנזי פליק הגיע בעונה שעברה ומיד הכדורגל הפך לאדיר. הצעירים להטטו, הוותיקים הובילו ולאמין ימאל אחד פרץ לתודעה בענק, כאשר כל מה שהאוהדים רוצים זה שהתהליך ימשיך לו. הקטלונים מגיעים אחרי קדם עונה מצוין, בו ניצחו בכל ארבעת המשחקים שלהם.

נעבור קצת ליריבה. מיורקה רשמה עונה ממוצעת מאוד, עד כמה ממוצעת מאוד? ב-2024/25 היא סיימה במקום העשירי, בדיוק במרכז הטבלה, כשהיא לא נלחמה על ירידה, לא ממש נאבקה על מקום באירופה ובגדול עשתה את שלה עם מספר תוצאות יפות לאורך הדרך.

לברצלונה יש רצף של שלושה ניצחונות מול המארחת, כשלפני כן זה נגמר ב-2:2. אם נמשיך ללכת אחורה, באופן כללי הקטלונים עשו תיקו אחד, אותו 2:2, ו-14 ניצחונות ב-15 המשחקים האחרונים בין הצדדים. הניצחון האחרון של האדומים? 1:2 בבית אי שם ב-2009.

