יו"ר מחלקת הנוער של ק"ש נבחר ליקיר העיר

העיר קריית שמונה, היא ללא ספק מוקד פגיעה גדול ומשמעותי של מלחמת חרבות ברזל. העיר פונתה ממרבית תושביה כשבועיים לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל לתקופת פינוי ממושכת בה שהו תושבי בלמעלה מ-220 יישובים ברחבי המדינה, חלקם בבתי מלון וחלקם בדירות מושכרות.

אמנם בחודש דצמבר הושגה הפסקת אש בעימות העצים עם ארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה, אך את מימדי ההרס במבנים ובתשתיות ניתן לראות גם כיום. בחודשים האחרונים הועמדו לרשות התושבים מספר מועדי חזרה לעיר, שתגמלו את החוזרים אליה במענק כספי, אך למרות זאת רק כ-63 אחוזים מהתושבים שבו לעיר, רק כמחצית מהעסקים שבו לפעול - רובם לא במתכונת מלאה.



בגזרת הכדורגל קבוצת הבוגרים וקבוצות החטיבה העליונה במחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה שבו לפעילות באצטדיון ובמגרש צר המידות הסמוך לו, אך קבוצת הבוגרים ממשיכה לארח את משחקיה בנתניה ולקבוצות החטיבה העליונה בשלב זה אין היכן לארח משחקים. מרבית קבוצות החטיבה הצעירה טרם שבו להתאמן, מאחר ומגרש האימונים הסינטטי אינו במצב שניתן להשתמש בו והעבודות לשיקומו טרם החלו.

דורון שנפר (צילום: דוברות עיריית קריית שמונה)

מי שמוצא את עצמו הכי הרבה בעין הסערה הביטחונית, האזרחית וסביב הנעשה בכדורגל הוא דורון שנפר - יו"ר מחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה, המשמש מזה כשני עשורים כדובר העירייה. שנפר מצא את עצמו למעלה משנה מדברר את הנעשה בעיר בשידור ישיר לתושבים ולאמצעי התקשורת מזירות נפילות טילים, לעיתים בעיצומן של מתקפות טילים.

בשל העובדה שראש העיר, אביחי שטרן, העתיק את מגוריו לקיסריה בימי המלחמה ומצא את עצמו בנסיעות רבות למשרדי הממשלה בירושלים ולמוקדי מפונים, שנפר תפקד כמעין ראש עיר נוסף, זה שלא אחת קיבל את פניהם של בכירים בממשלה ובכוחות הביטחון. שנפר נתן מענה לבעיות אישיות של תושבים שנותרו בעיר ותושבים שהתפנו וביקשו מידע על הנעשה בביתם ועל זכויות המגיעות להם. נוסף על כך, עלה לראיונות באמצעי תקשורת ארציים ואזוריים בתדירות גבוהה, הגיע בחודשים האחרונות לישיבות בוועדת הכנסת על מנת לזעוק את המצוקות של העיר ותושביה.

דורון שנפר (דוברות עיריית קריית שמונה)

עד לסיום שנת הלימודים האחרונה דורון שנפר התגורר הרחק מרעייתו וילדיו, שנאלצו להעתיק את מגוריהם להרצליה לאורך כל התקופה הזו המשיך דורון שנפר לנהל את מחלקת הנוער של עירוני קרית שמונה, שבהחלט היוותה עבורו גורם מאזן בתקופה כה סוערת וקשה. בשלהי חודש ינואר האחרון אירחנו את דורון שנפר לראיון, בו שיתף בהתמודדויות המאתגרות עמן התמודד בתקופת המלחמה.



ביום חמישי האחרון, יום הנעילה של פסטיבל "יוצאים בחוץ", שנערך בעיר, נערך טקס יקיר העיר קרית שמונה. בראש רשימת הזוכים בתואר היוקרתי - דורון שנפר, שזה לאלפי המלצות של תושבי העיר. שנפר עלה לבימת הטקס ולא הסתיר את התרגשותו. שנפר מסביר מדוע בחר להתמסר בצורה כה אבסולוטית לתפקידו כדובר העירייה בימי המלחמה.

דורון שנפר (דוברות עיריית קריית שמונה)

"בשנתיים האחרונות עברתי תקופה שלא אשכח לעולם. ימים ולילות של חוסר ודאות, של סכנה יומיומית, של מבטים חטופים למוות בעיניים. נשארתי בעיר, אבל נאלצתי להיות שבועות ארוכים רחוק ממשפחתי, מהילדים, מאשתי, מהוריי. בית מלא געגוע, שיחות טלפון שנגמרות מהר מדי, לילות קרים בלי חיבוק. לא התלוננתי, כי בלב ידעתי, אני כאן כדי להישאר, כדי לשמור, כדי לפעול, מתוך שליחות, אמונה ואחריות לעיר שבה גדלתי ולתושבים המופלאים של קריית שמונה. אני כאן מאז שנולדתי. הילדות, החינוך, הזיכרונות. הכל נטוע באדמה הזאת. אפשר אולי להרחיק אותנו פיזית מקריית שמונה, אבל אף אחד לעולם לא יוכל להוציא את קריית שמונה מהלב שלנו".

רשימת התודות של שנפר ארוכה ועמוקה: "האות אומנם נושא את שמי, אבל הוא שייך לתושבי העיר, כי מי אני בלעדיהם? אני מודה לבורא עולם על כל מה שיש, הכל בזכותו ואין מלבדו. תודה לאשתי גלית ולילדיי - על אהבה אינסופית ועל הכוח לשאת על כתפיהם את היעדרותי מהם בזמן שנשארתי בעיר. תודה להוריי היקרים עליזה ודוד, על הערכים והדרך שסללו לי. תודה למשפחתי המורחבת, תודה לחבריי על התמיכה האמיתית, תודה לאנשי התקשורת על שותפות הדרך ותודה עצומה לתושבי קריית שמונה על האמון, החום והאהבה שאתם מעניקים לי מדי יום. תודה לצוות המסור שלי שצועד איתי שנים רבות 24/7, ללוזית, הילה, בני וטל וכל מי שהיה שם באמצע הדרך במסע הארוך שעדיין נמשך. תודה מיוחדת לראש העיר על החופש לפעול ביצירתיות ובאמונה, לחברי מועצת העיר, ולשותפים האמיתיים שלי לדרך - מנהלי האגפים ועובדי העירייה שפעלו בתקופה הקשה בצורה פנטסטית, במסירות, באחריות ובאהבה גדולה לעיר ולתושביה".

דורון שנפר (פרטי)

מעגלי התודה וההוקרה הגיעו ליעדים נרחבים: “תודה לקולגות שלי באיגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל, אין עליכם! תודה לראשי העיר וחברי המועצה בעבר. תודה לכוחות הביטחון, לשוטרים, לחיילים ולמפקדים, ללוחמי האש ולאנשי מד"א שעשו ועושים עבודה מדהימה. במיוחד תודה על התקופה המאתגרת שעברנו יחד. הכרתי חברים לכל החיים. חברים? משפחה! תודה לאנשים שאני לא מכיר, מכל הארץ, שתמכו, סייעו והיו מתי והיכן שצריך. תודה ענקית למנכ"ל העירייה, יורם ביטון, על התמיכה, הגיבוי והאוזן הקשבת בכל רגע ורגע. תודה וחיבוק גדול לכל מי שעמד כאן בעיר ובמקומות הפינוי בכל הארץ בשעת המבחן של מלחמת חרבות ברזל. האות הזה אמנם נמצא אצלי, אבל הוא שלכם לא פחות. פשוט תודה. מאוהב בכולכם".

אות יקיר העיר קריית שמונה (צילום: דוברות עיריית קריית שמונה)

