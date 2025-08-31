יום ראשון, 31.08.2025 שעה 17:07
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
4135-1712יוון1
3147-1452גאורגיה2
3150-1572ספרד 3
3137-1442איטליה 4
3152-1582בוסניה5
2187-1332קפריסין6
 בית 4 
4159-1952צרפת1
4159-1712פולין2
3137-1472ישראל3
3156-1352בלגיה4
2208-1902סלובניה5
2154-1352איסלנד6

אחת הפייבוריטיות לזכייה: הכירו את נבחרת צרפת

עברה את המוקדמות ללא פסד, נהנית מסגל רחב אך עם קו קדמי חסר מאוד. הטריקולור רוצה את הגביע, וכל דבר מתחת למקום הראשון בבית הישראלי יהווה הפתעה

|
נבחרת צרפת (IMAGO)
נבחרת צרפת (IMAGO)

הבית הישראלי יציג כמה נבחרות מעניינות וכמה חידות, מבחינת מי יצליח יותר ומי פחות. על דבר אחד אין ויכוח. הפייבוריטית הברורה לסיים ראשונה בבית היא נבחרת צרפת. הטריקולור, המדורגים במקום הרביעי בעולם בדירוג פיב"א, מדורגים במקום השלישי בסוכנויות ההימורים מבחינת הסיכויים לזכייה בטורניר כולו, עם יחס של 2/15 (אחרי סרביה וגרמניה). כשמסתכלים על הסגל הצרפתי מבינים למה. 

נכון, בניגוד למקרי עבר, בהם החמישייה הפותחת של הצרפתים הגיעה כולה מה-NBA, הסגל המורחב הנוכחי מציג רק שחקן אחד מהליגה הטובה בעולם- גרשון יאבוסלה, אבל גם כך וגם ללא רודי גובר וויקטור וומבאניאמה, שוויתרו על ההשתתפו, ללא ונסן, שנפצע רגע לפני הטורניר ומתיאס לסורס שלא התאושש בזמן מהפציעה שלו, עדיין הסגל משופע בשחקני יורוליג.

תיאו מאלדון, עם רקורד של 4 עונות ב-NBA, בפתח של עונת מבחן גדולה בריאל מדריד, אייזיאה קורדינייה (וירטוס בולוניה), אחרי עונה נהדרת, אלי אוקובו (מונאקו), נאדיר חיפי (פריז באסקט), סילבן פרנסיסקו (עונה שעברה בבאיירן, העונה בז'לגיריס), טימוטה לוואוו-קבארו (באסקוניה), פטר קורנלי (מונאקו), דמיין אינגליס (ולנסיה), מתייה סטראזל (מונאקו) וכמובן מיודענו ג'יילן הורד ממכבי ת”א. 

וינסנט פורייה במדי נבחרת צרפת (IMAGO)וינסנט פורייה במדי נבחרת צרפת (IMAGO)

בטורניר הקודם הגיעה צרפת עד הגמר. המובילים הסטטיסטיים שלה מהטורניר של 2022, גובר עם מדד וריבאונדים, וינסנט פורנייה בנקודות ותומא הרטל באסיסטים לא יהיו בטורניר הנוכחי, אך כאמור, גם בלעדיהם הסגל הצרפתי חזק מאוד. 

נבחרת צרפת סיימה את שלב המוקדמות ללא הפסד, בבית שכלל את קרואטיה, בוסניה וקפריסין. מי שהוביל את הנבחרת הצרפתית בנקודות בקמפיין היה אקסל בוטייה, שחקנה של בשקשהיר הטורקית, עם ממוצע של 15 נקודות למשחק, כאשר הוא הוביל גם במדד ממוצע (17.5). אחריו כספקי נקודות מובילים היו אוקובו, עם 14.5 ויאבוסלה, עם 13.5. במדד המובילים, אחרי בוטייה, היו פורייה ויואן מקומבו, מטורק טלקום. 

גרשון יאבוסלה ובאם אדבאיו (רויטרס)גרשון יאבוסלה ובאם אדבאיו (רויטרס)

החוזק של הטריקולור הוא כמובן האתלטיות שיש לה כמעט בכל עמדה. עמדה 5 תהיה חסרה מאוד: בלי גובר, שנבחר לחמישיית הטורניר ביורבאסקט הקודם, פוארייה בספק ולסור , שהוא חסרון משמעותי. אמנם יאבוסלה, לוואוו- קבארו, קורנלי והורד מהווים קו קדמי מגוון מאוד ביכולות שלו, שיתנו לה יתרון על כל יריבה בטורניר.

כולם מסוגלים להיות דומיננטיים תחת שני הסלים, כמעט כולם גם יכולים לאיים מבחוץ כשצריך. אם כבר איום מבחוץ, זו כרגע נקודת התורפה של הנבחרת, שקלעה במוקדמות רק ב-28.8 אחוזים מחוץ לקשת. אם החבורה של פרדריק פוטו תרים את האחוזים האלה ובהחלט יש לה שחקנים המסוגלים לכך, היא תהיה כמעט בלתי ניתנת לעצירה. מאלדון, אוקובו, סטראזל, חיפי וגם קורנלי ויאבוסלה מסוגלים בהחלט לתפוס טורניר עם קליעה טובה מבחוץ ובכל מקרה הגארדים הצרפתים כולם חודרים טובים לטבעת וזה מחפה על יום קליעה חלש.

פרדריק פוטו (IMAGO)פרדריק פוטו (IMAGO)

כדאי לשים לב: הוגו בניטז, בן ה-24 מבורז', שהוביל את הנבחרת של פרדריק פוטו באסיסטים, עם שישה כאלה למשחק ויודע להפעיל היטב את הכוכבים בנבחרת  וגם לזכארי ריזאשה, בן ה-20, בנו של שחקן העבר, סטפן ריזאשה, שנבחר בדראפט האחרון על ידי אטלנטה. יכול להיות שזה הטורניר בו הוא יפרוץ קדימה. 

המטרות והציפיות בנבחרת הצרפתית ברורות: כל הפסד בבית הישראלי יהיה הפתעה וכל תוצאה פרט למקום הראשון בבית ומינימום חצי הגמר של הטורניר יהיה הפתעה מרעישה. בטורניר הקודם הצרפתים נעצרו רק בגמר, בו הפסידו לספרד 88:76 וגם באולימפיאדת 2024 הצרפתים עמדו על במת מדליית הכסף בפודיום, אחרי הפסד לארצות הברית. גם הפעם פרדריק פוטו וחניכיו מכוונים לגביע וכנראה שלא אריאל בית הלחמי ושחקניו יהיו אלה שיעצרו אותם בדרך.

זכארי ריזאשה במדי הנבחרת (IMAGO)זכארי ריזאשה במדי הנבחרת (IMAGO)
