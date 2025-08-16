דניאל פרץ נותר בספסל, המבורג ניצלה ממבוכה

הליגות השונות באירופה יוצאות לדרך עם משחקי ליגה וגביע, כשבמקביל במקומות רבים בעולם הליגות כבר נמצאות בעיצומן. כאן ב-ONE נעקוב אחרי הליגיונרים הבולטים שמייצגים אותנו ברחבי העולם ואחרי הביצועים שלהם.

# דניאל פרץ נותר על הספסל במשחק הגביע של המבורג מול פירמזנס מהליגה החמישית, וקבוצתו ניצלה ממבוכה גדולה. המארחת הקטנה הוליכה עד הדקה ה-92, ואז גוליירמה ראמוס הושיע עם שער דרמטי ששלח את המשחק להארכה. בדקה ה-100 קוניגסדורפר הפך בדרך ל-1:2 בסיום, שהושג בקושי רב מהצפוי.

# יהב גורפינקל וצ’נגדו ממשיכים במרוץ האליפות בסין, אך ספגו אכזבה עם 0:0 בלבד מול האיניו מהתחתית. הישראלי נכנס במחצית ולא הצליח להושיע, כשקבוצתו נותרה במקום הרביעי עם 44 נקודות, שלוש נקודות מהמקום הראשון.

# אחרי שרשמו העפלה היסטורית לפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות ורגע לפני שיפגשו בו את סלטיק ביום רביעי הקרוב, עופרי ארד (80 דקות) ודן גלזר (90) הפסידו יחד עם קייראט אלמטי 3:2 ליילימאי סמיי בליגה הקזחית. אחרי 21 מחזורים, קייראט עדיין במקום הראשון באופן זמני, אך בסכנה לאבדה אותו כשהיא מובילה רק בשלוש נקודות על פני אסטנה, לה שני משחקים חסרים.