יום שבת, 16.08.2025 שעה 19:10
כדורגל עולמי  >> גביע גרמני

דניאל פרץ נותר בספסל, המבורג ניצלה ממבוכה

השוער לא פתח במשחק הגביע מול פירמזנס מהליגה ה-5, כשקבוצתו איזנה לקראת הסיום והפכה בהארכה. תיקו מאכזב לגורפינקל וצ'נגדו, ארד וגלזר הפסידו

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

הליגות השונות באירופה יוצאות לדרך עם משחקי ליגה וגביע, כשבמקביל במקומות רבים בעולם הליגות כבר נמצאות בעיצומן. כאן ב-ONE נעקוב אחרי הליגיונרים הבולטים שמייצגים אותנו ברחבי העולם ואחרי הביצועים שלהם.

דניאל פרץ נותר על הספסל במשחק הגביע של המבורג מול פירמזנס מהליגה החמישית, וקבוצתו ניצלה ממבוכה גדולה. המארחת הקטנה הוליכה עד הדקה ה-92, ואז גוליירמה ראמוס הושיע עם שער דרמטי ששלח את המשחק להארכה. בדקה ה-100 קוניגסדורפר הפך בדרך ל-1:2 בסיום, שהושג בקושי רב מהצפוי.

# יהב גורפינקל וצ’נגדו ממשיכים במרוץ האליפות בסין, אך ספגו אכזבה עם 0:0 בלבד מול האיניו מהתחתית. הישראלי נכנס במחצית ולא הצליח להושיע, כשקבוצתו נותרה במקום הרביעי עם 44 נקודות, שלוש נקודות מהמקום הראשון.

# אחרי שרשמו העפלה היסטורית לפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות ורגע לפני שיפגשו בו את סלטיק ביום רביעי הקרוב, עופרי ארד (80 דקות) ודן גלזר (90) הפסידו יחד עם קייראט אלמטי 3:2 ליילימאי סמיי בליגה הקזחית. אחרי 21 מחזורים, קייראט עדיין במקום הראשון באופן זמני, אך בסכנה לאבדה אותו כשהיא מובילה רק בשלוש נקודות על פני אסטנה, לה שני משחקים חסרים. 

