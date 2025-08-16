יום שבת, 16.08.2025 שעה 18:47
32-41ליברפול1
10-01ניוקאסל2
10-01אסטון וילה3
00-00ארסנל4
00-00מנצ'סטר סיטי5
00-00צ'לסי6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00ברנטפורד9
00-00פולהאם10
00-00קריסטל פאלאס11
00-00אברטון12
00-00ווסטהאם13
00-00מנצ'סטר יונייטד14
00-00וולבס15
00-00טוטנהאם16
00-00לידס17
00-00ברנלי18
00-00סנדרלנד19
04-21בורנמות'20

דקה 90: טוטנהאם - ברנלי 0:3

פרמייר ליג, מחזור 1: אחרי ההפסד בסופר קאפ האירופי לפ.ס.ז', התרנגולים בדרך לניצחון כשריצ'ארליסון כבש פעמיים כולל שער יפהפה. ג'ונסון הוסיף

ארצ'י גריי מוסר (רויטרס)
ארצ'י גריי מוסר (רויטרס)

חיכינו וציפינו ואתמול (שישי) ואתמול קיבלנו מנת פתיחה אדירה עם הניצחון האדיר של ליברפול על בורנמות’ בדקות הסיום, וכעת אנו מקבלים עוד שלושה משחקים מהמחזור הראשון של הפרמייר ליג, כשבמוקד: טוטנהאם מארחת את ברנלי. בנוסף, ברייטון מתמודדת מול פולהאם וסנדרלנד שבה לליגה הבכירה ופוגשת את ווסטהאם.

טוטנהאם - ברנלי 0:3

מחזיקת הליגה האירופית פתחה את עידן תומאס פרנק על הקווים בהפסד דרמטי בפנדלים לפאריס סן ז’רמן, אך יכולה לשאוב המון נקודות עידוד עם יכולת טובה ועדיפה ברוב השלבים. כעת, התרנגולים מתפנים לזירה המרכזית, הליגה האנגלית, במטרה להשיג שלוש נקודות שיחלו את העונה בצורה חלקה. מנגד, העולה החדשה, עם קייל ווקר בהגנה, תנסה לשרוד את המשחק כשעל הקווים עומד אקס טוטנהאם, סקוט פארקר.

דקה 10, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: מסירה לא טובה של ברנלי הגיעה אל רגליו של פאפה מטה סאר, שמסר למוחמד קודוס. הרכש החדש עבר על הקו והוציא מסירת רוחב אל ריצ’ארליסון, שהצליח למצוא את הרשת מקרוב ולהעלות את קבוצתו ליתרון.

ריצריצ'ארליסון בועט לשער (רויטרס)
ורץ לחגוג את הגול שכבש (רויטרס)ורץ לחגוג את הגול שכבש (רויטרס)
ריצריצ'ארליסון וברנאן ג'ונסון חוגגים (רויטרס)

דקה 60, שער! טוטנהאם הכפילה את היתרון שלה: יש לתרנגולים צמד חדש ולוהט. שוב השילוב של קודוס & ריצ’ארליסון הוכיח את עצמו, כשהראשון מצא בפעם השנייה ברחבה את הברזילאי, שבאמנות הצליח למצוא את הרשת בשנית עם שער יפהפה.

ריצריצ'ארליסון מתעופף בדרך לצמד (רויטרס)
ריצריצ'ארליסון עם פתיחת עונה מוצלחת (רויטרס)
ריצריצ'ארליסון ומוחמד קודוס. הציוות החדש של טוטנהאם (רויטרס)

דקה 66, שער! טוטנהאם חוגגת על ברנלי: פאפה מטה סאר, שהיה מעורב בשני השערים שקדמו, הפעם נכנס גם לסטטיסטיקה כששלח כדור עומק אדיר לברנאן ג’ונסון, הותיר אותו מול מרטין דוברבקה שיצא לעברו, אבל השחקן הוולשי גלגל בקלות לפינה כדי לקרב את קבוצתו צעד נוסף אל עבר הניצחון.

ברנאן גברנאן ג'ונסון מכניע את מרטין דוברבקה (רויטרס)
ברנאן גברנאן ג'ונסון מקפיץ את הקהל (רויטרס)
שחקני טוטנהאם חוגגים עם ברנאן גשחקני טוטנהאם חוגגים עם ברנאן ג'ונסון (רויטרס)

ברייטון - פולהאם 0:1

אחרי שסיימה במקום השביעי בעונה שעברה, השחפים, שמלווים במאמן הצעיר בליגה, פביאן הורצלר, רוצים לשפר עמדות בעונה הקרובה על מנת לסיים במקום גבוה יותר למרות שכוכב הקבוצה, ז’ואאו פדרו, נמכר לצ’לסי. מהצד השני, הקוטג’רס לא אוהבים את מחזורי פתיחת העונה, כשהם ניצחו פעם אחת בלבד בשמונת המשחקים הראשונים של העונה.

דקה 5: ברייטון כבר חגגה שער מוקדם אחרי שמסירה של קאורו מיטומה שלחה את קרלוס באלבה לרחבה, והאחרון הגביה למרכז שם חיכה יאנקובה מינטה שמצא את הרשת, אלא שהמסירה של מיטומה לבאלבה עברה את קו השער ולכן השער נפסל.

דקה 55, שער! ברייטון עלתה ליתרון: ג’ורג’יניו רוטר סחט פנדל מסנדר ברג ומאט או’ריילי ניגש אל הנקודה הלבנה, משם לא התקשה להכניע את ברנד לנו עם בעיטה מדויקת לפינה השמאלית.

גג'ורג'יניו רוטר מוכשל ברחבה (רויטרס)
מאט אומאט או'ריילי מכניע את ברנד לנו (רויטרס)
מאט אומאט או'ריילי בטירוף (רויטרס)

סנדרלנד - ווסטהאם 0:2

אחרי שמונה שנים, במהלכן היא אף ירדה לליגה השלישית, המארחת הצליחה לשוב לבמה המרכזית בסיום העונה הקודמת דרך פלייאוף העלייה. החתולים השחורים שינו את פני הסגל הקיץ, במטרה אחת ברורה: לשרוד את עונת החזרה לפרמייר ליג. מן העבר השני, הפטישים רוצים לשכוח מהעונה שעברה ולפתוח בצורה חיובית עם שלוש נקודות.

דקה 61, שער! סנדרלנד עלתה ל-0:1: עומאר אלדרטה, שנכנס שמונה דקות קודם לכן בגלל פציעה של ינסון סילט, הגביה כדור שנחת על ראשו של אליעזר מאיינדה, שנגח כדור חלש אבל מדויק לפינה של מאדס הרמנסן כדי להעלות את העולה החדשה ליתרון.

דקה 73, שער! העולה החדשה בדרך לניצחון: החתולים השחורים עם פתיחת עונה חלומית כשהצליחו בפעם השנייה לנצח את הפטישים במאבקי הגובה שיובילו בסופו של דבר לשער. הפעם, היה זה סימון אדינגרה שמצא את ראשו של דניאל בלארד, שהכפיל.

