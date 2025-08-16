פצוע? סאביניו פרסם תמונה מחדר הכושר

עד לפני מספר שבועות, איש בטוטנהאם לא האמין ששחקן של מנצ’סטר סיטי יחתום במועדון הקיץ. כעת, לא רק שמדברים על האפשרות הזו, אלא שאוהדי התרנגולים כבר שואלים מדוע סאביניו, אחד הכישרונות המבטיחים ביותר של פפ גווארדיולה, עדיין לא נחת בלונדון. הקשר הברזילאי רשם בעונת הבכורה שלו בפרמייר-ליג 29 הופעות עם תשעה מעורבויות שער (שער אחד ותשעה בישולים), נתון מרשים במיוחד בקבוצה שחוותה עונה מאכזבת.

לפי דיווחים באנגליה, טוטנהאם עקבה מקרוב אחר סאביניו בעונה האחרונה ואף החלה לנקוט צעדים ראשוניים במטרה לצרפו. מנגד, במנצ’סטר סיטי הצהירו כי הקשר ייעדר ממשחק הפתיחה של הליגה מול וולבס בשל פציעה. גווארדיולה חיזק את הקו הזה במסיבת עיתונאים, כשאמר: "סאביניו נפצע מול פאלרמו וייעדר מספר שבועות".

באנגליה סבורים שמדובר ב"שקר לבן" מוכר שמסתיר מגעים מתקדמים להעברה. את הספקות הגדיל סאביניו עצמו, כשפרסם באינסטגרם תמונה שלו מתאמן בחדר כושר, דווקא בזמן שבו אמור היה להיות מושבת בשל אותה פציעה מסתורית. בעיני אוהדים ופרשנים באנגליה, מדובר בסימן ברור לכך שהסיפור של גווארדיולה לא משקף את המצב האמיתי.

עבור סאביניו, המעבר לתרנגולים עשוי להיות קריטי לקראת חלום המונדיאל הבא. כשמדובר בשחקן ברזילאי, התחרות על הסגל הלאומי עצומה, ומעבר לקבוצה בה כבר משחק רישרליסון יכול להגביר את החשיפה כלפי קרלו אנצ’לוטי. בסיטי כמובן מקווים להשאיר את הקשר המוכשר כדי לחזור לצמרת הליגה, אך בלונדון מרגישים שהזמן משחק לטובתם.