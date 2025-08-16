יום שבת, 16.08.2025 שעה 17:03
ליגה אנגלית 25-26
32-41ליברפול1
10-01ניוקאסל2
10-01אסטון וילה3
00-00ארסנל4
00-00מנצ'סטר סיטי5
00-00צ'לסי6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00ברנטפורד9
00-00פולהאם10
00-00קריסטל פאלאס11
00-00אברטון12
00-00ווסטהאם13
00-00מנצ'סטר יונייטד14
00-00וולבס15
00-00טוטנהאם16
00-00לידס17
00-00ברנלי18
00-00סנדרלנד19
04-21בורנמות'20

נותרו בפגרה: 0:0 חלש בין אסטון וילה לניוקאסל

שתי הקבוצות שרוצות לדבר חזק בצמרת הפרמייר ליג קיוו לפתיחה טובה לעונה, אך איכזבו עם משחק עייף ללא שערים. החמצת ענק לאלנגה, אזרי קונסה הורחק

|
אזרי קונסה (רויטרס)
אזרי קונסה (רויטרס)

הליגה אנגלית יצאה לדרך אמש (שישי) עם משחק מרתק שבו ניצחה ליברפול 2:4 את בורנמות’, כשהיום המחזור הראשון המשיך, אך החגיגה דעכה. אסטון וילה וניוקאסל נפגשו למשחק שהבטיח המון וסיפק מעט עם 0:0 בסיום.

שתי הקבוצות שמאיימות בשנים האחרונות על קבוצות הצמרת רצו לפתוח עונה ברגל ימין בווילה פארק, ונפרדו בחלוקת נקודות לאחר משחק שלא התעלה לרמה גבוהה.

המצב הגדול במשחק הגיע לשחקן הרכש של ניוקאסל אנתוני אלנגה במחצית הראשונה, כשהוא נותר לבד לגמרי מול השוער אך פעל באיטיות ונעצר. אזרי קונסה הורחק במחצית השנייה, והדבר לא שיפר את המשחק שנגמר ב-0:0 מאכזב.

נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
