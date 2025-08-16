"מוקף בסימני שאלה": צומת הדרכים של רודריגו

רודריגו נכנס לעונת 2025/26 של לה ליגה כשהוא עומד בפני דילמה חדשה. הוא הגיע לריאל מדריד בקיץ 2019, ובמהלך הדרך בנה היסטוריה שמעמידה אותו כעת מול החלטה גורלית בקריירה שלו. מקומו בתוכניות של צ’אבי אלונסו רחוק מאוד מהמעמד שהשיג תחת קרלו אנצ’לוטי. תחת האיטלקי פתח השחקן ב-148 מתוך 208 משחקים ששיחק. תחת אלונסו, פתח באחד מתוך שבעה משחקים, או בשניים מתוך שמונה, אם סופרים את ה-11 שפתחו מול לגאנס במשחק הידידות שנערך בדלתיים סגורות.

שמו של רודריגו עולה בכל פעם שמוזכרות אפשרויות של עזיבה מריאל מדריד לפני סגירת חלון ההעברות. כמה קבוצות פרמייר ליג כולל מנצ’סטר סיטי עוקבות מקרוב אחרי עתידו של הברזילאי, אך המסר של רודריגו נותר ברור: הוא רוצה להישאר בריאל מדריד. עם זאת, המציאות מצביעה על כך שהוא נמצא במצב שבו אינו בראש סדר העדיפויות של אלונסו, וקשה להניח שהוא אפילו נכלל בסדר העדיפויות השני: “הברזילאי פותח עונה כשהוא מוקף בסימני שאלה וניצב בפני צומת דרכים”, נכתב ב’מארקה’.

בשנה אחת בלבד ההישגים של רודריגו במדריד הידרדרו באופן ניכר. הוא סיים את העונה שעברה עם 14 שערים, אך לא כבש מאז ההתמודדות מול אתלטיקו מדריד במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות ב-4 במרץ. הבצורת במשחקים רשמיים נמשכת גם עד פתחה של עונת לה ליגה, אם כי ביום שלישי האחרון שבר אותה כשכבש את השער הרביעי של הלבנים במשחק ההכנה באינסברוק.

רודריגו (IMAGO)

משחק הפתיחה של ריאל מדריד בלה ליגה, מול אוססונה, מציב את רודריגו כאחד השחקנים המרכזיים, אך מקומו בהרכב הפותח אינו מובטח. בשנתיים האחרונות היה זה הוא שכבש את השער שפתח את מסע הליגה של ריאל מדריד. לפני שנתיים, באוגוסט, כבש את ה-0:2 בסן מאמס, באותו יום שבו אדר מיליטאו סבל מפציעתו הקשה הראשונה. ובעונה שעברה, כבש את השער הראשון בסון מואיש, במשחק שהסתיים ב-1:1 מול מיורקה.

בהיסטוריה הארוכה של ריאל מדריד בלה ליגה, הראשון שכבש היה חיימה לאזקאנו. הוא הבקיע את השער הראשון ב-10 בפברואר, כאשר הבלאנקוס ניצחו 0:5 את יורופה. התוצאה עמדה על 0:0 עד הדקה ה-50, אז השחקן שהגיע למדריד מאוססונה, פרץ את הסכר. ארבעה מתוך חמישה שערי ריאל מדריד במשחק היו שלו.

צ'אבי אלונסו ושחקני ריאל מדריד (IMAGO)

מול אוססונה, הבלאנקוס, כמו אתלטיק בילבאו וברצלונה, פותחים את הופעתם ה-95 בליגה. שמו של פירי תופס מקום מיוחד במשחקי פתיחה אלה: בקריירה הארוכה שלו בת 16 עונות במועדון, כבש את שער הפתיחה של לה ליגה בחמש הזדמנויות שונות. ובכל אחת מהפעמים הללו, שערו סייע לריאל מדריד לפתוח את העונה בניצחון.

קארים בנזמה וראול מגיעים אחריו: בארבע עונות שונות בליגה פתחה ריאל מדריד את מסעה עם שערים של הצרפתי או של מספר 7 האגדי. עם זאת, בכל הדרך שהחלה ב-1929, יש רק שחקן אחד שהצליח לכבוש את שער הפתיחה של ריאל מדריד בשלוש עונות רצופות, שיא שרודריגו עשוי כעת להשוות. השיא הזה שייך לגארת’ בייל, שכבש את שער הפתיחה מול בטיס (אוגוסט 2015, אחרי 0:0 בחיחון במחזור הראשון), ריאל סוסיאדד (0:3, 2016) ודפורטיבו לה קורוניה (0:3, 2017), תמיד כאחראי על שבירת הקרח עבור ריאל מדריד.