דקה 72: מכבי ת"א - מכבי חיפה 1:1

במקביל לליגות ברחבי אירופה ומעט לפני שליגת העל חוזרת, בשעה זו שבה למגרשים ליגת הנוער, כאשר מכבי ת”א מארחת את מכבי חיפה למשחק עונה כבר במחזור הראשון, בו שתי הקבוצות מקוות לפתוח את העונה ברגל ימין עם שלוש נקודות.

אחרי הפסקה של שנה בה זכתה באליפות מכבי פ”ת, הירוקים החזירו את הצלחת לכרמל כשהשיגו אשתקד 72 נקודות ב-31 משחקים, כשאת העונה סיימו בטעם טוב אפילו יותר עם 1:4 נהדר על רמה”ש במחזור הסיום.

בצד השני של המתרס נמצאים הצהובים, שקראו בשנה שעברה תיגר על התואר, אך לבסוף הסתפקו רק במקום השני, כשהם עם 66 נקודות מ-31 משחקים. במשחקם האחרון לעונה גברו בדרבי על הפועל ת”א 0:2, וכעת יקוו לפתוח את עונת 2025/26 עם ניצחון ולהחזיר את הצלחת לקריית שלום.

מחצית ראשונה:

שחקני קבוצת הנוער של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה (ראובן שוורץ)

שער! בדקה השנייה, מכבי חיפה עלתה ל-0:1: הגנת מכבי ת”א חלמה, ליאם לוסקי הגיע לכדור תועה ודחק מקרוב פנימה.

ליאם לוסקי חוגג (ראובן שוורץ)

דקה 41: יואב חוניו ביצע דריבל יפה ושלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור חלף מעט ליד הקורה הימנית.

דן רומן (ראובן שוורץ)

דקה 45: ינון פיינגזיכט הגביה מצד שמאל לליאם קרגולה, שמתוך הרחבה בעט מהאוויר, אך הכדור שלו חלף ליד הקורה הימנית.

איתי מרדכי (ראובן שוורץ)

איילון ברוך (ראובן שוורץ)

מחצית שנייה:

שער! בדקה ה-60, מכבי תל אביב השוותה ל-1:1: חילופים מנצחים של דן רומן. דקה לאחר שנכנסו, יהונתן אביב מצא ברחבה את לוטם אסרס, שבעט נהדר ברגל שמאל אל הפינה הרחוקה.

הרכב מכבי ת”א: עידן טראו, איתי ברהום, איתי זפרני (לוטם אסרס, 59’) , יואב חוניו, יובל כפיר (יהלי דנור, 45’), לירן שפיגל, עידן וינברג, עילאי בן סימון (יהונתן אביב, 59’), רון פלדמן, רועי מגור ורן ריבל (יהל אברגל, 59’).

הרכב מכבי חיפה: מרק גולנקוב, איילון ברוך, איתי סלומון, ארד גייסט, דניאל דרזי, ינון פיינגזיכט (דניאל הדר, 63’), ליאם לוסקי, ליאם קרגולה (ליאל נגת, 53’), נבות רטנר, ניב גבאי (מור סעדו, 53’) ונעם שטייפמן.

תוצאות נוספות:

מכבי הרצליה – הפועל תל אביב 4:0

מכבי נתניה – עירוני קריית שמונה 0:4

הפועל עכו – הפועל רעננה 2:1

הפועל באר שבע – מכבי פתח תקווה 1:1