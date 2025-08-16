יום שבת, 16.08.2025 שעה 11:04
ג'ואן חלבי יערוך בכורה בהרכב ק"ש מול נתניה

השחקן שגדל במועדון וכבש את שער הניצחון מול טבריה יפתח מול היהלומים. מרדכי ינוח, גם אבו רומי שלא כשיר לחלוטין. וגם: השינויים מאחורה ולימבומבה

ג'ואן חלבי חוגג (רועי כפיר)
ג'ואן חלבי חוגג (רועי כפיר)

כשהיא מעודדת מהניצחון במחזור האחרון בשלב הבתים על עירוני טבריה, עירוני ק"ש תתארח הערב (שבת) אצל מכבי נתניה באיצטדיון מרים ותנסה לסיים בטעם טוב את השתתפותה במפעל גביע הטוטו, במסגרת משחקי הדירוג על מקומות 9-10.

לאחר שביצע רוטציה במשחק האחרון בעיקר בחלק האחורי, המאמן שי ברדה יחזיר להרכב את דניאל טננבאום, שי בן דוד ועובדיה דרוויש, כאשר אופיר בנבנישתי, עידו וייר ומתן זלמנוביץ' יירדו לספסל.

בקישור, ברדה יעניק מנוחה ליאיר מרדכי, קפטן המשנה, שפתח בכל משחקי ההכנה, כאשר מי שיזכה להופעת בכורה בהרכב הוא שחקן קבוצת הנוער בעונה שעברה, ג'ואן חלבי, שכבש את שער הניצחון נגד טבריה בתחילת השבוע ובמועדון בונים עליו כחלק מהסגל.

מוחמד אבו רומי, ימשיך לפתוח על הספסל, כאשר הוא סובל מפציעה קלה ובצוות המקצועי לא רוצים לסכנו. אדריאן אוגריסה, שנמצא בכושר מצוין מפתיחת העונה ימשיך לפתוח, כאשר במועדון מקווים שגם אנתוני לימבומבה, שהגיע כרכש המשמעותי של הקבוצה עד כה בחלון, ייכנס הערב לעניינים ויבלוט.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, אנתוני לימבומבה, ג'ואן חלבי ואדריאן אוגריסה.

