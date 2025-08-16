יום שבת, 16.08.2025 שעה 10:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

ברקע גל ההסתה: מכבי צריכה להתארח בפולין

הקהל הפולני בקריאות הסתה חמורות מאוד על רקע הסערה עם מכבי חיפה, ובסוף החודש (28.8) ייערך בלובלין הגומלין של הצהובים מול דינמו קייב באירופית

|
לאזטיץ' ושחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
לאזטיץ' ושחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

"כל המדינה רותחת", זוהי הכותרת המרכזית הבוקר (שבת) בפולין העוסקת בהרחבה בסערת השלט שהניפו אוהדי מכבי חיפה בדברצן ביום חמישי האחרון: "רוצחים מאז 1939". השלט שהונף היה כתגובה לזה שהניפו אוהדי ראקוב שבוע קודם "ישראל מבצעת רצח עם", אבל הווליום עליו והווליום על המעשה של הקהל הישראלי הוא אחר לחלוטין וביממה האחרונה ישנו גל הסתה קיצוני נגד הקבוצות הישראליות ונגד האוהדים הישראלים. 

הקהל הפולני באופן גורף לקבוצות בכדורגל של המדינה מציף את הרשתות בקריאות הסתה חמורות כנגד ישראלים, כאשר האקט הקיצוני ביותר עד כה היה פרסום של אולטראס לגיה ורשה לתפאורה שהוצבה במשחק נגד הפועל תל אביב ב-2011, שם נכתב בענק "ג'יהאד לגיה". זהו מקרה מפורסם מאוד ומוכר היטב לחובבי הכדורגל הישראלי, כאשר האולטראס של לגיה עודד את המשך פעולות הג'יהאד של הפלסטינים נגד ישראלים, אך ההצפה שלו היום מחדש מדאיגה מאוד. 

בצל כל האירועים האלה, בעוד כשבועיים וחצי, מכבי ת"א צריכה לנחות בפולין למשחק הגומלין מול דינמו קייב בפלייאוף העלייה לליגה האירופית. המפגש הראשון בין השתיים יהיה ביום חמישי הקרוב בבאצ'קה טופולה, אך הגומלין שבוע לאחר מכן (28.8) ישוחק בלובלין, העיירה הפולנית בה האוקראינים מארחים את שלב המוקדמות בשל המלחמה מול רוסיה. הגעה של קבוצה ישראלית לפולין באקלים הנוכחי, מדאיגה מאוד. אמש החלה הקריאה אצל כל ארגוני האולטראס של הקבוצות השונות "להתאחד נגד השקרנים", וצפויות מחאות רבות נגד ישראל במגרשי הכדורגל בפולין בשבועות הקרובים. 

שחקני מכבי תל אביב (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי תל אביב (Picture by Pedja Milosavljevic)

יש לציין כי מכבי ת"א לא משכה כרטיסים למשחק החוץ האחרון שלה נגד חאמרון ספרטנס, גם בעקבות שיקולים ביטחוניים כאשר המשטרה המקומית איימה בהוצאת צו מעצר בינלאומיים לאוהדי מכבי ת"א, אולם למשחק מול פאפוס שהיה נחשב כיעד אטרקטיבי, הגיעו 745 אוהדי מכבי ת"א. כעת, השאלה הגדולה היא האם הצהובים ייקחו על עצמם את האחריות הזו וניתן להעריך שלא. בנוסף, סידורי האבטחה סביב הקבוצה עלולים להיות חריגים מהרגיל על רקע קריאות ההסתה הקשות מצד הקהל הפולני והציבור הפולני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */