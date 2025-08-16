ברקע גל ההסתה: מכבי צריכה להתארח בפולין

"כל המדינה רותחת", זוהי הכותרת המרכזית הבוקר (שבת) בפולין העוסקת בהרחבה בסערת השלט שהניפו אוהדי מכבי חיפה בדברצן ביום חמישי האחרון: "רוצחים מאז 1939". השלט שהונף היה כתגובה לזה שהניפו אוהדי ראקוב שבוע קודם "ישראל מבצעת רצח עם", אבל הווליום עליו והווליום על המעשה של הקהל הישראלי הוא אחר לחלוטין וביממה האחרונה ישנו גל הסתה קיצוני נגד הקבוצות הישראליות ונגד האוהדים הישראלים.

הקהל הפולני באופן גורף לקבוצות בכדורגל של המדינה מציף את הרשתות בקריאות הסתה חמורות כנגד ישראלים, כאשר האקט הקיצוני ביותר עד כה היה פרסום של אולטראס לגיה ורשה לתפאורה שהוצבה במשחק נגד הפועל תל אביב ב-2011, שם נכתב בענק "ג'יהאד לגיה". זהו מקרה מפורסם מאוד ומוכר היטב לחובבי הכדורגל הישראלי, כאשר האולטראס של לגיה עודד את המשך פעולות הג'יהאד של הפלסטינים נגד ישראלים, אך ההצפה שלו היום מחדש מדאיגה מאוד.

בצל כל האירועים האלה, בעוד כשבועיים וחצי, מכבי ת"א צריכה לנחות בפולין למשחק הגומלין מול דינמו קייב בפלייאוף העלייה לליגה האירופית. המפגש הראשון בין השתיים יהיה ביום חמישי הקרוב בבאצ'קה טופולה, אך הגומלין שבוע לאחר מכן (28.8) ישוחק בלובלין, העיירה הפולנית בה האוקראינים מארחים את שלב המוקדמות בשל המלחמה מול רוסיה. הגעה של קבוצה ישראלית לפולין באקלים הנוכחי, מדאיגה מאוד. אמש החלה הקריאה אצל כל ארגוני האולטראס של הקבוצות השונות "להתאחד נגד השקרנים", וצפויות מחאות רבות נגד ישראל במגרשי הכדורגל בפולין בשבועות הקרובים.

שחקני מכבי תל אביב (Picture by Pedja Milosavljevic)

יש לציין כי מכבי ת"א לא משכה כרטיסים למשחק החוץ האחרון שלה נגד חאמרון ספרטנס, גם בעקבות שיקולים ביטחוניים כאשר המשטרה המקומית איימה בהוצאת צו מעצר בינלאומיים לאוהדי מכבי ת"א, אולם למשחק מול פאפוס שהיה נחשב כיעד אטרקטיבי, הגיעו 745 אוהדי מכבי ת"א. כעת, השאלה הגדולה היא האם הצהובים ייקחו על עצמם את האחריות הזו וניתן להעריך שלא. בנוסף, סידורי האבטחה סביב הקבוצה עלולים להיות חריגים מהרגיל על רקע קריאות ההסתה הקשות מצד הקהל הפולני והציבור הפולני.