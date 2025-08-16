יום שבת, 16.08.2025 שעה 09:43
כדורגל ישראלי

בווינר קבעו: הפייבוריטית לעלות לגמר גביע הטוטו

לקראת חצי גמר גביע הטוטו בין ב"ש לת"א (20:30) הדרומיים עדיפים עם יחס של פי 1.50, לעומת 4.20 לקבוצה של ברדה. וגם: משחקי הדירוג, בארסה וסיטי

|
לירן רוטמן מול גיא מזרחי (רדאד ג'בארה)
לירן רוטמן מול גיא מזרחי (רדאד ג'בארה)

אחרי תקופה ארוכה שלא, שבת גדושה בכדורגל נמצאת לפנינו עם מגוון משחקים רבים מרחבי הליגות השונות, כשבמוקד הזירה המקומית שלנו עם משחקי גביע הטוטו וחצי הגמר בין הפועל ב”ש להפועל ת”א. אוהדי הכדורגל כבר מוכנים עם טפסי ה’ווינר’ בידיהם, בתקווה לשלשל לכיסם סכום נאה בסוף הערב.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

נתחיל בזירה המקומית שלנו עם משחקי השעה 20:30. הפועל ב”ש נחשבת לפייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.50, לעומת יחס נאה של 4.20 להפועל ת”א. במקרה של תיקו בתום 90 דקות, המנחשים ייגרפו יחס של פי 3.70.

רועי אלקוקין ואור בלוריאן (אורן בן חקון)רועי אלקוקין ואור בלוריאן (אורן בן חקון)

במשחק על המקום התשיעי, מכבי נתניה נחשבת עדיפה עם יחס של פי 1.95 מול עירוני ק”ש, שקיבלה ממומחי המועצה יחס של פי 2.95, כאשר תיקו יזכה את המהמרים ביחס של פי 3.10.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)

הפועל פ”ת ועירוני טבריה יתחרו על המקום ה-11, כשהמלאבסים זוכים לעדיפות קלה עם יחס של פי 2.30, לעומת יחס של פי 2.55 לניצחון של הקבוצה הצפונית. במקרה של תיקו בתום 90 דקות, היחס יעמוד על פי 2.90.

שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

למשחק האחרון בגביע הטוטו, אשדוד ובני סכנין יתחרו על המקום ה-13 בתקווה להימנע מהמקום האחרון, כשהקבוצה מעיר הנמל זכתה ליחס של פי 2.15, כאשר ניצחון של הקבוצה מהמגזר שווה יחס של פי 2.75 ותיקו יניב למנחשים יחס של פי 2.90.

שחקני מ.ס אשדוד (רועי כפיר)שחקני מ.ס אשדוד (רועי כפיר)

נעבור לאירופה, ברצלונה תקווה לפתוח את העונה החדשה בליגה הספרדית ברגל ימין עם משחק חוץ לא פשוט בכלל נגד מיורקה. הבלאוגרנה זכו לעדיפות ממומחיי הווינר עם יחס של פי 1.45, לעומת יחס נאה של פי 5.40 למארחת, כאשר חלוקת נקודות תזכה את המנחשים ביחס של פי 4.20.

האנסי פליק עם שחקני ברצלונה (IMAGO)האנסי פליק עם שחקני ברצלונה (IMAGO)

באנגליה, פפ גווארדיולה ומנצ’סטר סיטי יפתחו גם הם את העונה עם משחק לא פשוט אצל וולבס, אך זוכים לעדיפות ברורה עם יחס של פי 1.45, לעומת יחס של פי 5.60 לזאבים. חלוקת נקודות תניב למנחשים יחס של פי 4.30.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

נעשה בשיתוף ה-WINNER

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */