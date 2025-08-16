נוטינגהאם רוצה את לואיס, קוסטיץ' יישאר ביובה

אחרי שהפרמייר ליג נפתחה לה אמש, והיום (שבת) ליגות רבות ברחבי אירופה יוצאות לדרך, חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים הלוהטים מרחבי הרשת.
דיווחים חמים
# אחת המפתיעות של הפרמייר ליג בעונה שעברה, נוטינגהאם פורסט, מעוניינת לחזק את ההגנה שלה וחושקת במגנה הימני של מנצ’סטר סיטי, ריקו לואיס.
# מי שעוד עשוי להצטרף לנוטינגהאם הוא קשרה הברזילאי של יובנטוס, דגלאס לואיז, שצפוי לחתום במועדון האנגלי בחוזה עד לשנת 2030.
# נשארים ביובנטוס. למרות חיזורים מצד אטאלנטה ומקבוצות בטורקיה, פיליפ קוסטיץ’, שחקן הכנף של הגברת הזקנה, עשוי להאריך את חוזהו במועדון, כך לפי העיתונאי המוערך ניקולו שירה.
# אנצו מראסקה, מאמנה של צ’לסי, סיפק אמירה נוקבת במיוחד, כשהודיע כי חלוץ הקבוצה, ניקולאס ג’קסון, אינו נמצא בתוכניות ויכול לחפש לעצמו קבוצה חדשה.
# האקסית של מנור סולומון והעולה הטרייה לפרמייר ליג, לידס יונייטד, רוצה גם היא לצרף שחקן נוסף לחוליית ההגנה ופתחה בשיחות עם לסטר סיטי על צירופו של המגן ג’יימס ג’סטין.
# בנג’מין פבאר לא נמצא בתוכניות של אינטר וצפוי לעזוב את מילאנו, כשהוא מכוון לקבוצת פרמייר ליג, כאשר גם אופציה של מעבר לערב הסעודית בא בחשבון.
# אחרי שלא היה חלק מסגל פ.ס.ז’ לגמר הסופר קאפ האירופי, פרסנל קימפמבה, שלא נמצא בתוכניות של לואיס אנריקה, צפוי לעזוב את עיר האורות כשהוא מקושר לקבוצה מקטאר.
# חלוצה המרוקני של נאפולי, וואליד צ’אדירה, ששיחק אשתקד כמושאל באספניול, מושך עניין מצד אודינזה וצפוי לחתום במועדון עד לשנת 2029 או 2030.
# חבר חדש לאוסקר גלוך? על פי דיווחים של פבריציו רומאנו, אייאקס שוקלת להשיב לשורותיה את הקשר האחורי המקסיקני, אדסון אלבארס, שהשתייך בשנה שעברה לווסטהאם.