נוטינגהאם רוצה את לואיס, קוסטיץ' יישאר ביובה

אחרי שהפרמייר ליג נפתחה לה אמש, והיום (שבת) ליגות רבות ברחבי אירופה יוצאות לדרך, חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים הלוהטים מרחבי הרשת.

דיווחים חמים

# אחת המפתיעות של הפרמייר ליג בעונה שעברה, נוטינגהאם פורסט, מעוניינת לחזק את ההגנה שלה וחושקת במגנה הימני של מנצ’סטר סיטי, ריקו לואיס.

ריקו לואיס מתחמם (רויטרס)

# מי שעוד עשוי להצטרף לנוטינגהאם הוא קשרה הברזילאי של יובנטוס, דגלאס לואיז, שצפוי לחתום במועדון האנגלי בחוזה עד לשנת 2030.

דוגלאס לואיז (רויטרס)

# נשארים ביובנטוס. למרות חיזורים מצד אטאלנטה ומקבוצות בטורקיה, פיליפ קוסטיץ’, שחקן הכנף של הגברת הזקנה, עשוי להאריך את חוזהו במועדון, כך לפי העיתונאי המוערך ניקולו שירה.

ברנרדו סילבה בורח לפיליפ קוסטיץ' (רויטרס)

# אנצו מראסקה, מאמנה של צ’לסי, סיפק אמירה נוקבת במיוחד, כשהודיע כי חלוץ הקבוצה, ניקולאס ג’קסון, אינו נמצא בתוכניות ויכול לחפש לעצמו קבוצה חדשה.

ניקולס ג'קסון (רויטרס)

# האקסית של מנור סולומון והעולה הטרייה לפרמייר ליג, לידס יונייטד, רוצה גם היא לצרף שחקן נוסף לחוליית ההגנה ופתחה בשיחות עם לסטר סיטי על צירופו של המגן ג’יימס ג’סטין.

ג'יימס ג'סטין מקדים את יושקו גבארדיול (רויטרס)

# בנג’מין פבאר לא נמצא בתוכניות של אינטר וצפוי לעזוב את מילאנו, כשהוא מכוון לקבוצת פרמייר ליג, כאשר גם אופציה של מעבר לערב הסעודית בא בחשבון.

בנג'מין פבאר חוגג (רויטרס)

# אחרי שלא היה חלק מסגל פ.ס.ז’ לגמר הסופר קאפ האירופי, פרסנל קימפמבה, שלא נמצא בתוכניות של לואיס אנריקה, צפוי לעזוב את עיר האורות כשהוא מקושר לקבוצה מקטאר.

פרסנל קימפמבה (רויטרס)

# חלוצה המרוקני של נאפולי, וואליד צ’אדירה, ששיחק אשתקד כמושאל באספניול, מושך עניין מצד אודינזה וצפוי לחתום במועדון עד לשנת 2029 או 2030.

# חבר חדש לאוסקר גלוך? על פי דיווחים של פבריציו רומאנו, אייאקס שוקלת להשיב לשורותיה את הקשר האחורי המקסיקני, אדסון אלבארס, שהשתייך בשנה שעברה לווסטהאם.