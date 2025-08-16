מכבי חיפה לקראת חישוב מסלול מחדש של הסגל

כאשר היא מאוכזבת מאוד מההדחה מהמשחקים באירופה, מכבי חיפה תחזור היום להתאמן כדי להתכונן למשחק גביע הטוטו מחר מול מכבי בני ריינה. יהיה זה משחק בו דייגו פלורס יאפשר למרבית שחקני הסגל שלא שיחקו עד כה באירופה לקבל דקות משחק. בין השחקנים ניתן יהיה לראות גם את אלה שלא שותפו ביום חמישי מול ראקוב כמו שריף כיוף, מתיאס נהואל, סוף פודגוראנו, קסנדר סברינה, רועי אלימלך, מיכאל אוחנה ואחרים. לאימונים מלאים יחזור היום החלוץ עומר דהן שהתאושש מפציעה.

ההדחה מאירופה תאלץ את מכבי חיפה לחשב מסלול מחדש לגבי הסגל הרחב שעומד לרשות דייגו פלורס. המאמן הארגנטינאי אכזב מאוד, לא רק מעצם ההדחה שלא הייתה בתוכניות של תחילת העונה, אלא בעיקר בניהול המשחק שלו שמעורר לא מעט סימני שאלה בעיקר בגלל היעדר תבניות התקפה מסודרות שניתן היה להפיק מהן יותר מצבים מול שער היריב.

למרות האכזבה העצומה, במועדון מודעים לצורך השעה לנסות ולקום מהמצב הקיים כדי שהדבר לא יהפוך לכדור שלג גם בליגה. אם מסתכלים על הסגל הרחב הרי שאחת ההחלטות שחיפה תצטרך לחשוב עליהן היא לגבי מציבת החלוצים הקיימת. באירופה פלורס נטה לשחק עם שני חלוצים, ג'ורג'ה יובאנוביץ' וטריבנטה סטיוארט, כאשר בליגה המאמן עשוי לחזור לשחק במערך של חלוץ מרכזי אחד, מה שיגרום לעודף חלוצים בספסל.

ג'ורג'ה יובאנוביץ מול אריק אויטאנו (ראובן כהן, מכבי חיפה)

בזמן שיובאנוביץ' וסטיוארט זוכים לקרדיט, הירוקים לא רוצים לשחרר את עומר דהן הצעיר, אבל במקביל יתקשו כרגע לשחרר את גיא מלמד שמחזיק בחוזה גבוה במיוחד ואינו ממהר לעזוב. אחד השחקנים לגביו במכבי חיפה יצטרכו לקבל החלטה הוא סוף פודגוראנו שלא שותף במשחק האחרון וממעט לקבל דקות אחרי שחזר מעונת השאלה מוצלחת בהולנד.

מלבד פודגוראנו, בסגל יש מספר שחקני כנף נוספים כמו קסנדר סברינה שגם הוא לא שותף מול ראקוב ומעמדו כרגע לא ברור, קנג'י גורה שמתאושש מפציעה, דולב חזיזה, איאד חלאילי שזוכה לקרדיט אצל פלורס, קני סייף ועילאי חג'ג' שעשוי להיות מושאל כפי שפורסם לראשונה ב-ONE למכבי נתניה בטרייד עם עוז בילו.

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

גם בקישור בהנחה שיגיע קשר זר כפי שתכננו במכבי חיפה ערב ההדחה מאירופה, יש עומס בלתי רגיל שכולל את עלי מוחמד שאצל פלורס הפך לשחק ספסל באופן קבוע, איתן אזולאי, גוני נאור, ליאור קאסה, מתיאס נהואל, מיכאל אוחנה ועמית ארזי הצעיר שלא מן הנמנע שיושאל במצב דברים כזה, כאשר אין משחקים באירופה וכבר לא יהיו גם במפעל גביע הטוטו שמבחינת מכבי חיפה יסתיים מחר מול ריינה במשחק למיקום בלבד.