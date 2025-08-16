"הגנה מזעזעת, ככה ליברפול לא תזכה באליפות"

הניצחון של ליברפול 2:4 על בורנמות' במחזור הפתיחה של הפרמייר ליג הותיר את האוהדים באנפילד עם טעם מתוק-מריר. מצד אחד, פתיחה מוצלחת לעונה, שערים מרגשים ופדריקו קייזה שכבש את שער הליגה הראשון שלו. מצד שני, פערים הגנתיים שהעלו חששות כבדים וגם אירוע גזעני מכוער שעמד במרכז תשומת הלב. כלי התקשורת באנגליה ופרשני הטלוויזיה לא חסכו בדברים.

סטיבן וורנוק, המגן לשעבר של ליברפול, שיבח את היריבה אך גם הדגיש את הסימנים המטרידים: "זה היה משחק מצוין ובורנמות' לקחה בו חלק גדול. הם הכניסו את ליברפול ללחץ ברוב שלבי המשחק והראו את הפגיעות שלה. ליברפול חשופה מאוד למתפרצות. השער של קייזה הרים את האנפילד ואז סלאח סגר עניין, אבל בסך הכל זו לא הייתה הופעה מרשימה. אם ליברפול רוצה לשמור על התואר, היא תהיה חייבת להיות טובה יותר".

גם גארי נוויל, פרשן ושחקן העבר של מנצ'סטר יונייטד, התעכב על הצד הרגשי: "אפשר היה לראות את פרץ הרגשות אצל סלאח. זה הולך ללוות את הצוות, האוהדים והשחקנים כל העונה, אותם רגעים שבהם יבינו שאין יותר את החבר והקולגה שהם אהבו לצדם. זה עצוב מאוד, אבל מה שראינו מסלאח היה מיוחד".

מוחמד סלאח עם הראשון שלו לעונה החדשה (רויטרס)

ג'יימי קראגר, בלם ליברפול לשעבר, היה חריף במיוחד. לדבריו, אם הקבוצה לא תשנה גישה, היא לא תוכל לזכות באליפות: "ההגנה הייתה פשוט מזעזעת. שמונה שחקנים לפני הכדור במהלך השוויון של סמניו, זה לא מתקבל על הדעת ברמה הזו. זה לא נראה לי, ולא יצליח ככה. גם במגן הקהילה וגם הערב לא ראיתי שליברפול שולטת במשחק. אם זה ימשיך כך, האליפות לא תגיע". קראגר גם ביקר אישית את איברהימה קונאטה: "מה הוא עשה שם? הוא היה מזעזע. פשוט מזעזע".

קראגר הזכיר גם את הפערים בסגל: ליברפול הוציאה מעל 300 מיליון ליש"ט על פלוריאן וירץ, ג'רמי פרימפונג, מילוש קרקז, אקיטיקה וג'ובאני לאוני, אבל עדיין לא הביאה בלם חדש. לדבריו, "הבעיה היא לא רק עוד בלם במקום קונאטה, אלא כל המבנה של הקבוצה". במקביל דווח כי המועדון מנהל מגעים עם מארק גויה מקריסטל פאלאס ואלכסנדר איסאק מניוקאסל, אחרי שהצעה של כ-110 מיליון ליש"ט נדחתה.

קייזה וגאקפו חוגגים (רויטרס)

ב’סאן’ הבריטי נכתב כי "הפרמייר ליג ראתה לא מעט לילות פתיחה יוצאי דופן, אבל אף אחד לא משתווה לזה". העיתון תיאר את הצמד של סמניו, את הקאמבק של בורנמות', את הרגע בו קייזה התעלה מהספסל והחזיר את היתרון, ואת סלאח שסגר את הסיפור. "זה היה ערב שבו ליברפול נפרדה מגיבור שנפל, דיוגו ז'וטה, וקיבלה חלוץ חדש בשער בכורה בליגה, הוגו אקיטיקה. הכול היה שם: דרמה, רגש, שערים, וגם תקרית גזענית שנטלה מעט מהברק". בשערי העיתונים המתקדו בעיקר בקייזה: “הסופר סאב הציל את סלוט”, “קייזה המושיע”, נכתב.

כך, גם אחרי ניצחון והתחלה מוצלחת, השיח באנגליה סביב ליברפול נותר מורכב: בין התרגשות מהכישרונות החדשים לבין ביקורת על הבעיות ההגנתיות, ובין מחוות מרגשות לדיוגו ז'וטה לבין תזכורת כואבת לכך שהכדורגל עדיין נאלץ להתמודד עם תופעות מכוערות.