ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

קייזה: היום של דיוגו, הראינו למה אנחנו אלופים

כובש השער המכריע של ליברפול: "עדיף מאוחר מאשר אף פעם". סלוט: "רציתי להכניס את ז'וטה ולא יכולתי מסיבות קשות". וגם: התקרית הגזענית שהעיבה

|
פדריקו קייזה (IMAGO)
פדריקו קייזה (IMAGO)

ליברפול פתחה את עונת הפרמייר ליג בצורה מרשימה עם ניצחון 2:4 על בורנמות', אך לצד השמחה על התוצאה, ערב המשחק לא היה חף מבעיות בעיקר בהגנה. מאמן הקבוצה, ארנה סלוט, סיכם את ההתמודדות: "זה היה משחק נהדר לצפייה. זה מה שהופך את הכדורגל לכה גדול, שלושת הצדדים, אנחנו, בורנמות' והשופט, רצו משחק טוב”.

“היה קצב גבוה, בלי בזבוזי זמן. כל הכבוד להם, הם נקלעו לפיגור 2:0 והמשיכו להילחם, וגם אנחנו כשהם חזרו למשחק. בעונה שעברה הם היו גבוהים בכל נתון פיזי, ושוב ראית כמה הקבוצה הזו בכושר ואינה מוותרת. איבדנו שחקנים רבים בקיץ, אבל לא איבדנו את המנטליות", הוסיף.

על השינוי ברגעי השוויון 2:2 הוסיף סלוט: "בדרך כלל כולם יודעים למי אני פונה ברגע כזה, הייתי שמח להכניס את דיוגו ז'וטה, אך לא יכולתי מסיבות קשות. הערב האוהדים והשחקנים עשו את מה שהוא עשה עבורנו פעמים רבות בעבר". בהמשך התייחס המאמן גם לאירוע החמור ביציע, כשאנטואן סמניו מבורנמות' דיווח כי הותקף באמירות גזעניות: "המועדון הוציא הצהרה ברורה, אנחנו לא רוצים את זה בכדורגל, ובטח שלא באנפילד. זה מעיב על הערב, במיוחד לאור האוהדים המדהימים והמחוות לדיוגו".

התפאורה של אוהדי ליברפול לזכר דיוגו זהתפאורה של אוהדי ליברפול לזכר דיוגו ז'וטה ואחיו אנדרה סילבה (רויטרס)

הקשר של ליברפול, פדריקו קייזה, שכבש שער חשוב, התרגש מול המצלמות: "זה היה רגע גדול בשבילי, אבל המחשבות שלי הולכות לדיוגו. מבחינתי זה היה היום שלו. ההרגשה שהאוהדים נתנו לי, כשהם שרים את השיר שלו כל המשחק, הייתה מאוד רגשית. אחרי השער חשבתי על המשפחה שלו, על אחיו אנדרה. זה כל מה שיכולתי לומר". קייזה הוסיף: "בסופו של דבר היינו חייבים להתמקד בכדורגל. זה היה משחק קשה, עלינו ל-0:2 ואז הם חזרו, אבל הראינו למה אנחנו אלופים. לצערי לקח לי שנה עד לשער ראשון בפרמייר ליג, אבל כמו שאומרים באיטלקית, עדיף מאוחר מאשר אף פעם".

סלוט עצמו החמיא לקייזה על שערו: "פנטסטי. הכנסנו אותו כשהיינו חייבים גול, והוא סיפק רגע מיוחד. האוהדים נתנו לו גב, וכיף שהוא החזיר להם במתנה עם שער גדול". המאמן גם התייחס שוב לניהול המשחק: "השופט שמר על הקצב, היה משחק מאוד אינטנסיבי משני הצדדים, בלי התעסקות מיותרת".

קייזה וגאקפו חוגגים (רויטרס)קייזה וגאקפו חוגגים (רויטרס)

מהעבר השני, האירוע הגזעני זכה להדים קשים בבורנמות'. הקפטן אדם סמית' אמר: "בלתי מתקבל על הדעת. אני עדיין בשוק שזה קורה בימינו. לא יודע איך אנט המשיך לשחק וגם להבקיע שער. הוא היה קצת שבור. אנחנו תומכים בו, אבל משהו חייב להשתנות. כריעת ברך לא הועילה. אמרתי לשופט שאני רוצה שהאדם יוסר מידית, והמשטרה טיפלה בזה. שחקני ליברפול היו מאוד תומכים בו. זה מכעיס, עצוב ובלתי נסבל".

מאמן בורנמות', אנדוני איראולה, הצטרף לדברים: "מיד אנטואן והשופט סיפרו לנו מה קרה. האדם זוהה. חבל גדול שדברים כאלה ממשיכים לקרות. משחק ראשון של העונה, ערב יפה של כדורגל, ואני צריך לדבר על זה. כולם מבינים שאין מקום לזה בכדורגל, ובטח לא באנפילד".

גם שחקני ליברפול האחרים התייחסו לניצחון. החלוץ הצרפתי הוגו אקיטיקה, שפתח עונה ראשונה בפרמייר ליג, אמר: "זו הייתה הופעה טובה, אבל אני יכול להשתפר. הכי חשוב הוא הניצחון והמנטליות שהראינו. רצינו לנצח עבור האנשים שהגיעו הערב וגם עבור דיוגו, ועשינו את זה. גדלתי על ניימאר וקארים בנזמה, הם המודל שלי. כאן המשחק שונה, הרבה יותר אינטנסיבי, ההגנות חזקות והשטחים צפופים. אני צריך להסתגל, לשפר את עצמי ולעזור עוד יותר לקבוצה".

הוגו אקיטיקה מקדיש את השער לדיוגו זהוגו אקיטיקה מקדיש את השער לדיוגו ז'וטה (רויטרס)

כך או כך, ליברפול חוגגת פתיחה מרשימה עם ניצחון 2:4, אך לצד ההתרגשות מהשערים, המחוות לדיוגו ז'וטה והבכורה של קייזה, הסיפור שנשאר ברקע הוא המקרה המביש מול סמניו, תזכורת כואבת לכך שכדורגל עדיין נאלץ להיאבק בתופעות שאין להן מקום.

