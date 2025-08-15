"אם פליק רוצה, רשפורד וגארסיה יכולים לשחק"

ז'ואן לאפורטה, נשיא ברצלונה, אישר במהלך כנס חוגי האוהדים של ברצלונה באיי הבלאריים, שנערך על ידי חוג האוהדים "פניה ברצלוניסטה מריה דה לה סלוט" החוגג 35 שנה להקמתו, כי ז'ואן גארסיה ומרקוס רשפורד יהיו זמינים עבור המאמן האנזי פליק כבר למשחק הפתיחה של הקטלונים בליגת הספרדית מול מיורקה.

בנאומו בפני האוהדים, אמר לאפורטה כי "אם פליק ירצה, ז'ואן גארסיה ורשפורד יוכלו לשחק כבר מחר". לדבריו, המועדון השלים את כל הליכי הרישום הנדרשים לשני השחקנים וכעת נותרה רק האישור הסופי של הנהלת הליגה הספרדית, שיושג בקרוב.

לאפורטה גם איחל הצלחה לקבוצה בעונה הקרובה, הביע ביטחון בכך שהחזרה לקאמפ נואו מתקרבת, והעניק הערכה חיובית מאוד לעבודת הצוות המקצועי. נשיא ברצלונה הגיע למיורקה בליווי חבר ההנהלה האחראי על חוגי האוהדים, ז'וספ איגנסי מאסיה, וקיבלו את פניהם ראש עיריית מריה דה לה סלוט ז'אומה פריול ויו"ר החוג המקומי פֶּרה ז'ורדה.

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

במשלחת של ברצלונה נכחו גם אנריק בוש, ראש מחלקת חוגי האוהדים, חואן הרו, מנהל קשרי המוסדות, וישוס חימנס, קצין הביטחון של המועדון. באירוע השתתפו גם קטלינה סולר, ראש עיריית פלניטש, אנטוניה אסטאיירס, סגנית נשיא ממשלת איי הבלאריים, חוזה מרסיאל, שר התיירות של מועצת האי מיורקה, ואוסקר אסקודה, נציג מועצת הייעוץ של ברצלונה לאיי הבלאריים.