יום שני, 18.08.2025 שעה 07:29
"לא נופתע אם ראקוב תקבל עונש גדול מחיפה"

אחרי שבכירים רבים במדינה גינו, בפולין מיואשים ו"מסרבים להאמין" להצהרת אופ"א, כשהמאמצים לאיתור מניפי השלט בשיתוף עם הרשויות בהונגריה נמשכים

מכבי חיפה מול ראקוב (IMAGO)
מכבי חיפה מול ראקוב (IMAGO)

הסערה סביב אירועי משחק הגומלין בין מכבי חיפה לראקוב צ’נסטוחובה בקונפרנס ליג מסרבת לדעוך. אוהדי מכבי חיפה תלו ביציע שלט פרובוקטיבי ועליו נכתב באנגלית: "murderers since 1939", "רוצחים מאז 1939", כשהכוונה לפולנים. המעשה עורר זעם אדיר במדינה, והביא לשורת תגובות מכלי תקשורת ואנשי תקשורת בכירים בפולין שלדבריהם “מסרבים להאמין להצהרות אופ”א ששתי הקבוצות עומדות לדין” (ולא רק הירוקים).

ביום שישי הודיעה אופ"א כי החליטה להעמיד לדין משמעתי גם את מכבי חיפה וגם את ראקוב, שתיים בגין "העברת מסר שאינו הולם אירוע ספורט". הירוקים צפויים להיענש על השלט בדברצן, בעוד ראקוב תיענש כנראה על שלט שהופיע במשחק הראשון בפולין, "Israel murders, the world remains silent", ("ישראל רוצחת, העולם שותק"), התייחסות לטענות על פשעי מלחמה של ישראל בעזה.

החלטת אופ"א הציתה מחדש את הוויכוח והובילה להתפרצות ברשתות החברתיות, עם תגובות קשות מצד עיתונאים ואנשי ספורט. פאוול מוגיילניצקי (90minut.pl) כתב: "אופ"א הודיעה על פתיחת חקירה לאירועים בדברצן. עונשים מאיימים לא רק על מכבי חיפה, אלא גם על ראקוב".

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

ברטוש וייצ’ורק (TVP Sport) הוסיף: "אני לחלוטין לא אתפלא אם ראקוב תקבל עונש חמור יותר ממכבי חיפה. זה יהיה טיפוסי לאופ"א". מתאוש ליגנזה (Radio ZET) טען: "זה ברור, זה יהיה כמו תמיד. אז ראקוב תיענש. ככה זה בחקירות של אופ"א. איך אנחנו יודעים את זה כל כך טוב? לגיה אחרי המשחק מול בירמינגהאם, קנס של 100 אלף אירו. ואלקמאר? זוכתה".

יאקוב קלישייקו (TVP Sport) צייץ: "אז לראקוב יש איסור נסיעה...". העיתונאי יאקוב סברין התלונן: "זה רק הדו"ח של הנציג. עכשיו ראקוב, בתמיכת ההתאחדות הפולנית והרשויות, צריכה להגיש תלונה לפי סעיף 14. זה אפשרי. במשחק יגלוניה–אומוניה, גם אז הנציג לא לקח הרבה בחשבון, ורק הנחישות של יגלוניה בראשות אגניישקה שיצ’בסקה הובילה לכך שהקפריסאים נענשו. מחזיק אצבעות".

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

בתקשורת הפולנית הוסיפו שהמאמץ לאיתור האוהדים שהניפו את השלט המדובר נמשך: “כל פולין משתגעת מכעס. ראקוב מגיבה בדרך הטובה ביותר שאפשר לסקנדל הזה. זה מעבר לספורט. כ-7,300 פולנים קיבלו את התואר של חסיד אומות עולם. אנחנו לא נעבור על זה בשתיקה". 

התגובות מצטרפות לזעם שכבר הביעו נשיא התאחדות הכדורגל הפולנית צ’זארי קולשה, נשיא המכון לזיכרון לאומי קרול נביצקי ושר החוץ רדוסלב סיקורסקי, שכולם דרשו מאופ"א פעולה תקיפה נגד מכבי חיפה, וכמובן להודעה של ראקוב עצמה שדרשה להשעות את הקבוצה ממפעלים אירופיים בעונה הבאה.

