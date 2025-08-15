נערים א': יוצאים לדרך בליגת העל - והרי התחזית

יוצאים לדרך בליגת העל של שנתון נערים א'. כמו בעונה שעברה, גם בעונה הנוכחית ישחקו בליגה 18 קבוצות בשני סיבובי ליגה, בסיומם או שעוד קודם לכן, תוכתר אלופה, שתי האחרונות בטבלה ינשרו לליגות המשנה - בעוד שהקבוצה שתסיים עונה במקום ה-16 תתמודד במשחק מבחן על מקום בליגת העל מול הקבוצה שתנצח במשחק פלייאוף סגניות האלופות של הליגות הארציות.



ליגת העל של שנתון נערים א' תתבסס במידה ניכרת על הקבוצות, שהרכיבו את ליגת העל של שנתון נערים ב' בעונה שעברה. הפועל ר"ג והפועל רמת השרון, שבשל ירידת קבוצות שנתון 2008 ישחקו בליגה הארצית, את מקומן יתפסו שתי קבוצות, שעלו לליגת העל בשנתון נערים ב', אך את מקומן בליגת העל ייתפסו בזכות זכיותיהן של קבוצות שנתון 2008 באליפות בליגות הארציות - בית"ר ירושלים ומ.כ נהלל יזרעאל.

בשונה מהעונה שעברה, עירוני קרית שמונה לא זכתה להחרגה מירידת ליגה, למרות העובדה שהקבוצה נודדת בין מגרשי אימונים ועוד אין לה מגרש מאושר לאירוח משחקים בשטח העיר אותה היא מייצגת.

נערים ב' בית"ר ירושלים (קרדיט: דוברות בית"ר ירושלים)

יחסי הכוחות, שהשתקפו בטבלת ליגת העל של שנתון נערים ב' בעונה שעברה, הם בהחלט עוגן משמעותי בהערכת יחסי הכוחות של הקבוצות בעונה זו. ניתן לצפות, כי ארבע הקבוצות, שסיימו את העונה בין ארבע הראשונות, יהיו אלה שגם העונה יהיו הכח המרכזי במאבקי הצמרת. מכאן לזרקור על הקבוצות ע"פ סדר משחקי המחזור.

אחד משני המשחקים, שייפתחו את העונה, הוא משחק דרבי השרון, שיפגיש את הפועל רעננה והפועל כפר סבא למשחק דרבי השרון (שבת, 17:30, מגרש הפארק הצפוני). שתי קבוצות, שעברו עונה מורכבת, רעננה חגגה הישארות בליגה במחזור האחרון, כפר סבא נשרה מליגת העל עם הפסד כואב 3:2 בדו קרב פנדלים, במשחק המבחן על הישארות בליגה מול בית"ר ירושלים.

רעננה נפרדה ממלך שעריה, רוני האוזי, שעבר לשורות מכבי ת"א. כפר סבא נפרדה משחקנים שאכזבו וקלטה שחקנים שהרבו להבקיע בליגות התחתונות יותר ובהם: איתי רוזנבליט - שכבש 23 שערים במדי מ.כ נהלל יזרעאל ורועי נגר - שהצטיין בקבוצות נערים א' ונערים ב' של מ.ס באר שבע ולפועלו הפננו זרקור בכתבה שפורסמה השבוע. שתי הקבוצות מכוונות לעבר מרכז הטבלה, אך לא מן הנמנע, שגם בעונה הזו ימצאו עצמן במאבקי התחתית בטבלה.

שחקני נערים ב' של מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

בשעה 17:30 ייצא לדרך במגרש שבכפר אבו גוש המשחק בו תארח הפועל ירושלים את הפועל חדרה, שתי קבוצות שעשו עונה שקטה במרכז טבלת ליגת העל של שנתון נערים ב', שערכו רענון בסגלן והן בעלטות פוטנציאל לעוד עונה שקטה במרכז הטבלה, אך עליהן להסתכל גם לעבר החלק התחתון ולהיות דרוכות, כדי לא למצוא עצמן במאבקי התחתית.



מכבי פ"ת, שזכתה באליפות המדינה, ממשיכה עם המאמן יוסי בן שטרית ועם שינויים מינוריים בסגל, ניתן לצפות ממנה גם בעונה הזו להיות קבוצה שתיתן טון בליגה ותתמודד על כל התארים. על פועלה של הקבוצה בעונה שעברה ועל ההכנות לעונה הקרובה תוכלו לקרוא בכתבה בפינת ליגת האלופות. מחזור הפתיחה זימן לה משחק ביתי מול הפועל באר שבע (שבת, 18:00) - שנתנה פייט נכבד לקבוצות הצמרת בעונה שעברה וצפויה גם העונה לשמור על מעמדה כקבוצת מרכז טבלה.

שחקני נערים ב' של הפועל פתח תקווה בטירוף (ההתאחדות לכדורגל)



מכבי נתניה - סגנית האלופה, גם היא תתבסס בעיקר על סגלה מהעונה שעברה, אליו נוספו מספר מצומצם של שחקנים ובראשם אילון אמירה - מלך שעריה של בית"ר טוברוק עם 12 שערים. מחזור הפתיחה מזמן לקבוצה משחק ביתי מול בני יהודה ת"א (שבת, 20:00), שתישען גם היא במידה רבה על הסגל שהוביל אותה בעונה שעברה לעבר מרכז הטבלה, אך עלולה למצוא את עצמה נשאבת גם היא למאבקי התחתית.



מכבי ת"א - שסיימה את העונה במקום השלישי בטבלה, תישען גם העונה על רוב שחקני הסגל מהעונה שעברה. הקבוצה צירפה לשורותיה את רוני האוזי - מלך שעריה של הפועל רעננה בעונה שעברה, שכבש 22 שערים. מחזור הפתיחה מזמן לה משחק ביתי מול בית"ר ירושלים (ראשון, 18:30) - שעלתה ליגה באמצעות משחקי המבחן בעונה שעברה.

שחקני נערים ב' של מכבי תל אביב חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

הקבוצה שהצליחה להדיח את מכבי פ"ת ממשחקי הגביע ובהחלט מסומנת ככזו, שיכולה להשתלב בצורה טובה בליגה, אם כי כקבוצה חדשה בליגה וללא מלך שערי בעונה שעברה, ינון אלקוקין - שעבר בעקבות אחיו, רועי, להפועל ת"א - היא גם עלולה לשלם מחירים על ניסיון מופחת מול קבוצות אחרות. על פועלה של בית"ר ירושלים בעונה שעברה, בכתבה בפינת זינוק בעליה.



הפועל ת"א - שסיימה את העונה במקום הרביעי, קלטה כמות גדולה יותר של שחקנים מיריבותיה, במטרה להיות קבוצה שתוכל להתמודד עד לסיום העונה בצמרת הגבוהה. שני שחקנים עברו לחיקה משורות היריבה העירונית בצהוב: הקשר האחורי - אורי רבינוביץ' והבלם - תמיר פונס. כמו כן, קלטה הקבוצה שני שחקני התקפה, שלא שיחקו בליגת העל והרשימו בביצועיהם: יובל שוץ - שכבש 38 שערים במדי קבוצות נערים א' ונערים ב' של הפועל קרית אונו, ינון אלקוקין - שכבש 17 שערים במדי בית"ר ירושלים.

מחזור הפתיחה מזמן לקבוצה משחק חוץ מול מ.ס אשדוד (שני, 18:30) - שהחלה את העונה שעברה בצורה לא טובה, אך לאחר חילופי מאמנים התייצבה כקבוצת מרכז טבלה וגם העונה צפויה להמשיך באותה מגמה.

גם שחקני נערים ב' של הפועל פתח תקווה עלו עם חולצות לזכרו של גדי קינדה ז"ל (ההתאחדות לכדורגל)

מכבי חיפה והפועל פ"ת, שנפגשו בעונה שעברה במשחק גמר גביע המדינה, בסיומו הפועל פ"ת ניצחה 1:2 והניפה גביע, צפויות גם העונה לנשוף בעורפן של ארבעת הראשונות, אך אם הדברים יתחברו בצורה טובה יותר מהעונה שעברה, לא מן הנמנע, הן בעלות פוטנציאל להיכלל בחבורת הצמרת הגבוהה.



מכבי חיפה - שסיימה את העונה במקום החמישי, עברה לפיקודו של המאמן, אורן קריספין, שחוזר לגזרת מחלקות הנוער אחרי מספר עונות כמאמן בוגרים בליגות הנמוכות. באמצע העשור הקודם הוביל את קבוצת הנוער של הפועל פ"ת לזכייה בגביע המדינה.

שחקני נערים ב' של מכבי חיפה (רויטרס)

מכבי חיפה ערכה שינוים לא גדולים בסגלה, הבולט שבהם הוא צירופו של שחקן ההגנה המצטיין של הפועל פ"ת, חן רוקח, עמו הגיע גם הקשר הדר קליינמן, ששב לקבוצה אחרי עונה מוצלחת בהפועל פ"ת. מחזור פתיחת העונה זימן לה משחק ביתי מול עירוני קרית שמונה (שלישי, 18:30) - שסיימה את העונה שעברה במקום האחרון בליגת העל של שנתון נערים ב', בעונה שבמחצית הראשונה שלה לא התאמנה בצורה סדירה ושיחקה בעיקר במשחקי חוץ. קרית שמונה בסיטואציה עדינה גם העונה וללא החרגה מירידה, גם העונה צפויה להיאבק בתחתית הטבלה והיא תקווה למרות הקשיים הרבים עמם היא מתמודדת, להצליח ולהישאר בליגת העל בסיום העונה.



הפועל פ"ת - מחזיקת הגביע, שסיימה את העונה במקום השישי בטבלה, עברה רענון מסוים בסגלה, אותו עזבו חן רוקח והדר קליינמן. הקבוצה לא צירפה לשורותיה שחקנים, שנחשבו למובילים בשנתון בעונה האחרונה. ביום רביעי צפויה הקבוצה לארח את העולה החדשה לליגה מ.כ נהלל יזרעאל - שזכתה באליפות ארצית צפון בשנתון נערים ב' ולמרבית שחקניה זו תהיה עונה ראשונה בליגה בכירה.

שחקני נערים ב' של הפועל פ"ת (מדיה הפועל פ"ת)

הקבוצה נפרדה משחקן ההתקפה המצטיין, איתי רוזנבליט, שכבש 23 שערים ועבר לשורות הפועל כפר סבא. במקביל לשחרורים של שחקנים קלטה גם שחקנים מקבוצות צפוניות, שלא שיחקו בעונה שעברה בליגת העל. נראה שהקבוצה תתמודד על חייה בליגה בעונתה הראשונה, אם כי במועדון הצפוני מדברים על קבוצה בעלת פוטנציאל להיות הפתעת העונה. מאמנה של הקבוצה, אלירן פנספורקר, סיכם את העונה שעברה והתייחס לעונה הקרובה בכתבה בפינת ליגת האלופות.

שתי היורדות מהעונה שעברה, בית"ר טוברוק ובני סכנין, עתידות להיפגש בזמן פגרת הנבחרת ב-30 לאוגוסט. בשתי הקבוצות נרשמו שינויים בסגל, אך לא נראה שהם בעלי פוטנציאל גבוה להרים את הקבוצות לעונה הרבה יותר טובה והן צפויות להיאבק גם העונה על חייהן בליגה, אך עם סיכויים ריאלים למצוא את עצמן במיקומים גבוהים יותר בטבלה, במידה והדינימיקה תהיה טובה יותר. סכנין בעונה שעברה שילמה מחיר יקר על תקופת ההסלמה בצפון, שבה מיעטה להתאמן ולאחר מכן חזרה לקצב גבוה של קיום משחקי השלמה. במידה והשקט בצפון יישמר, ייתכן שהדבר יסייע לקבוצה לעשות עונה טובה יותר.