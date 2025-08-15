עם צמד שערים ביזאריים: ראיו גברה על ג'ירונה

המנה הראשונה של מחזור הפתיחה בליגה הספרדית חל הערב (שישי), עם צמד משחקים מסקרן שהפגיש את ג’ירונה עם ראיו וייאקנו, שיצאה עם 1:4 גדול בחוץ מול האדוםמים-לבנים. כעת מארחת ויאריאל את העולה החדשה אוביידו באצטדיון לה סרמיקה.

המארחת של המשחק הפותח של העונה תרצה למחוק מהזיכרון את ההופעה הרעה, כאשר לאחר 18 דקות משחק ראתה את המדרידאים עולים ל-0:2 תוך שתי דקות בבליץ אדיר בהובלת חרוחה דה פורטוס, שדחק לשער מקרוב והוסיף לאחר מכן בישול לאלבארו גארסיה.

בדקה ה-44 דה פורטוס אף סחט עבירה ברחבה מהשוער גאזניגה, שראה את הכרטיס האדום והותיר את קבוצתו ב-10 שחקנים. קארפיבצוב לבש את כפפות השוער, וכבר הוציא את הכדור מהרשת אחרי שאיסי פלאסון דייק מהנקודה הלבנה.

פאולו גזאניגה לא מאמין (La Liga)

בפתיחת המחצית השנייה המשיכה ראיו לתקוף את השער, אך ג’ירונה התאוששה והצליחה למרות החיסור בחלק ההתקפי לכבוש בדקה ה-57 כאשר ויקטור צימאקוב הוביל התקפה מתפרצת ומצא במרכז הרחבה את ג’ואל רוקה- שבעט לתקרת השער של בטאז’ה ולצמק ל-1:3.