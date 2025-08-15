יום שישי, 15.08.2025 שעה 22:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
31-31ראיו וייקאנו1
00-00ברצלונה2
00-00ריאל מדריד3
00-00אתלטיקו מדריד4
00-00אתלטיק בילבאו5
00-00ויאריאל6
00-00בטיס7
00-00סלטה ויגו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00סביליה16
00-00לבאנטה17
00-00אלצ'ה18
00-00אוביידו19
03-11ג'ירונה20

עם צמד שערים ביזאריים: ראיו גברה על ג'ירונה

משחק הפתיחה של הלה ליגה קיבל תפנית יוצאת דופן עם כיבושים הזויים של האורחת ממדריד, שגברה 1:3 על האדומים-לבנים בחוץ. דה פורטוס בלט, רוקה צימק

|
אלבארו גארסיה חוגג עם חורחה דה פורטוס (La Liga)
אלבארו גארסיה חוגג עם חורחה דה פורטוס (La Liga)

המנה הראשונה של מחזור הפתיחה בליגה הספרדית חל הערב (שישי), עם צמד משחקים מסקרן שהפגיש את ג’ירונה עם ראיו וייאקנו, שיצאה עם 1:4 גדול בחוץ מול האדוםמים-לבנים. כעת מארחת ויאריאל את העולה החדשה אוביידו באצטדיון לה סרמיקה.

המארחת של המשחק הפותח של העונה תרצה למחוק מהזיכרון את ההופעה הרעה, כאשר לאחר 18 דקות משחק ראתה את המדרידאים עולים ל-0:2 תוך שתי דקות בבליץ אדיר בהובלת חרוחה דה פורטוס, שדחק לשער מקרוב והוסיף לאחר מכן בישול לאלבארו גארסיה.

בדקה ה-44 דה פורטוס אף סחט עבירה ברחבה מהשוער גאזניגה, שראה את הכרטיס האדום והותיר את קבוצתו ב-10 שחקנים. קארפיבצוב לבש את כפפות השוער, וכבר  הוציא את הכדור מהרשת אחרי שאיסי פלאסון דייק מהנקודה הלבנה.

פאולו גזאניגה לא מאמין (La Liga)פאולו גזאניגה לא מאמין (La Liga)

בפתיחת המחצית השנייה המשיכה ראיו לתקוף את השער, אך ג’ירונה התאוששה והצליחה למרות החיסור בחלק ההתקפי לכבוש בדקה ה-57 כאשר ויקטור צימאקוב הוביל התקפה מתפרצת ומצא במרכז הרחבה את ג’ואל רוקה- שבעט לתקרת השער של בטאז’ה ולצמק ל-1:3.

איסי פלאסון בועט את הפנדל (La Liga)איסי פלאסון בועט את הפנדל (La Liga)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */