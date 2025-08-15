"להרחיק ישראליות מאירופה - ולא רק בכדורגל"

בפולין ממשיכים לעסוק בהרחבה בשלט שהניפו אוהדי מכבי חיפה במשחק נגד ראקוב. כתב בתקשורת הפולנית, ג’אקוב ביאלק, תקף בחריפות את ישראל, מכבי חיפה ואוהדי וקרא לאסור על קבוצות ישראליות להשתתף בתחרויות באירופה בכל הענפים, תוך שהוא מאשים את ישראל ברצח העם, וזאת בסרטון שבו חשף כביכול “את האמת”. את מה שאמר על השואה אפשר כמובן להבין, אך את הנתונים המגוחכים שאמר על “רצח העם” של ישראל בעזה, נתונים שלקח מהתקשורת הפלסטינית, מעוררים זעם.

“שקר כל כך מלוכלך, כל כך מגעיל ומביש, שזה פשוט משאיר אותנו ללא מילים. אף יריבה של קבוצה פולנית באירופה לא השאירה רושם כל כך גרוע כמו מכבי חיפה. מבחינה ספורטיבית הם עשו אולי שני מהלכים מעניינים בשני המשחקים וזה הכל”, התחיל ביאלק מכלי התקשורת ‘weszlo’.

“זה התחיל גם מהבלגן בחדר ההלבשה והעימותים של שחקני מכבי חיפה עם אנשי ראקוב. ביציעים, חוץ מהשלט אחד האוהדים גם נראה כמי שמדמה מגע מיני עם בובה שיש עליה את דגל פולין. מכבי חיפה מייצגת מדינה שמבצעת רצח עם אז היא בכלל לא צריכה להיות במפעל הזה, ומעל הכל השלט המביש הזה. הפולנים, כמו היהודים, הם קורבנות של מלחמת העולם השנייה. כשישה מיליון אזרחים פולנים מתו וכחצי מהם היו יהודים”, טען.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

“כן, מחנות ההשמה היו בפולין, אבל זה לא אומר שהוקמו על ידי פולין, גרמניה עשתה זאת והיא כבשה את המדינה שלנו במלחמה העולם השנייה. הפולנים עזרו ליהודים להתחבא וסיכנו את חייהם וחיי משפחותיהם. הם היו מוכנים לשלם מחיר כבד כדי לעזור ליהודים. עם מה שישראל עושה בעזה, מי כאן הרוצחים? המתקפות של ישראל הרגו מאות עזתים כולל לפחות 12 מיום רביעי”, הוסיף.

“ישראל רצחה לפחות 89 פלסטינים בעזה ביממה האחרונה במתקפות האוויריות. אז מי כאן הרוצחים? 80% מהנרצחים בעזה הם אזרחים, 200 מתו מרעב וישראל תוקפת אנשים רעבים שמחכים לאוכל, וגם עיתונאים. איך הם יכולים להאשים את פולין ברצח עם מה שהם עושים לאזרחים בעזה? איזה אומץ צריך כדי לתלות שלט כזה עם כל מה שפולין עשתה עבור המדינה שלכם”, טען ביאלק.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

“מכבי חיפה ביטלה את מסיבת העיתונאים שלה ופשוט הלכה הביתה, אף אחד מהמועדון לא רצה להגיב על השלטים המביכים, חוסר בקלאס. קבוצות ישראליות צריכות להיות מוחרמות מהמפעלים האירופיים ולא רק בכדורגל. דיבורים לא מספיקים, צריך להעניש את אוהדי מכבי חיפה וגם את מכבי חיפה עצמה משמעותית. מנסים להפיל עלינו את השואה רק כי היא קרתה על אדמת פולין מבלי שאנחנו אחראים על זה וזה מגוחך”, סיכם.