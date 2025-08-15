יום שישי, 15.08.2025 שעה 20:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

בזכות טרינקאו: שחקני הרכש של ברצלונה יירשמו

ברגע האחרון וממקום לא צפוי: ספורטינג רכשה את שארית כרטיסו של הפורטוגלי בתמורה ל-11 מיליון אירו, מה שיאפשר לאלופה מספיק מרווח לרישום החיזוקים

|
טרינקאו (IMAGO)
טרינקאו (IMAGO)

עזרה לברצלונה ממקום לא צפוי. פרנסיסקו טרינקאו מספק לאלופת ספרד חיזוק כלכלי משמעותי לקראת פתיחת העונה. ספורטינג ליסבון הודיעה היום (שישי) כי רכשה את יתרת 50 האחוזים מכרטיס השחקן של הקיצוני הפורטוגלי, שהיו בבעלות הקטלונים מאז שהועבר למועדון הפורטוגלי תמורת 7 מיליון אירו. המשמעות היא שהסכום שנכנס לבארסה ממנו הקיץ עומד על 11 מיליון. 

בסך הכול, מכירתו של טרינקאו הניבה לברצלונה הכנסה כוללת של 18 מיליון אירו. העסקה מגיעה בעיתוי קריטי עבור ברצלונה, שרגעים ספורים לפני מחזור הפתיחה של לה ליגה עדיין לא רשמה אף רכש חדש. הכספים שהוזרמו מהעסקה יאפשרו למועדון לבצע רישום של שחקנים חדשים כמו ז’ואן גארסיה ומרקוס רשפורד, וכן יקלו על השלמת חידוש חוזהו של ז'ול קונדה.

בהודעתה הרשמית, ספורטינג ציינה כי היא מחזיקה כעת ב-100% מזכויותיו של טרינקאו. המשמעות היא שבכל העברה עתידית של השחקן, המועדון הפורטוגלי ייהנה מהכנסות מלאות ממכירתו, ללא חלוקה עם ברצלונה.

יש את מי שיבקר את ההחלטה, כי בטווח הרחוק החזקה ב-50% מכרטיסו של טרינקאו הייתה יכולה להיות שווה לברצלונה הרבה כסף אם הפורטוגלי היה נמכר למשל לפרמייר ליג, ובארסה כבר במשך שנים בנתה על אפשרות לקבל נתח גדול יותר מעסקה עבורו, אבל כרגע נדמה שהוא בכל מקרה ממשיך בספורטינג.

לקראת העונה החדשה בליגה הספרדית
