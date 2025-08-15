יום ראשון, 17.08.2025 שעה 19:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

עשרות אוהדים קיבלו בנתב"ג את מנפורד ורוסר

הפועל חולון מתחילה בהכנות לעונת 25/26, ושני הגארדים התקבלו בתשואות: "יש לנו הרבה מה להוכיח עם אקסטרה מוטיבציה, מרגש לראות את האוהדים שמחים"

|
התפאורה של אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)
התפאורה של אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)

המשחק הראשון של עונת 25/26 אמנם עוד רחוק, אך האווירה בהחלט מתחילה להתלהט עם הגעת שחקני הקבוצות לישראל. שחקי הפועל חולון החדשים, דמיון רוסר ואקסבייר מנפורד, הגיעו היום לארץ הקודש והתקבלו על ידי האוהדים הסגולים שהגיעו לעודד.

כזכור, אקסבייר מנפורד מגיע לקדנציה שניה בישראל לאחר ששיחק בעבר בהפועל תל אביב, ועבור דמיון רוסר מדובר בעונת בכורה בישראל לאחר עונה נהדרת בליגה האוסטרית בשנה שעברה.

רוסר אמר לאחר נחיתתו: “ידעתי שיהיו כאן אוהדים אבל לא ידעתי כמה מטורף זה יהיה. מרגש רק לראות את האוהדים קופצים, כך שאני לא יכול לחכות למשחקים. אני מביא קצת מהכל- וורסטיליות, אנרגיה גבוהה ומהלכים מרתקים. זה מי שאני. אני נרגש לשחק תחת דני פרנקו, ומודע לכך שיש לו היסטוריה נהדרת והצלחה”.

אקסבייר מנפורד במדי הפועל ת"א (רועי כפיר)אקסבייר מנפורד במדי הפועל ת"א (רועי כפיר)

על ההגעה לישראל אמר: "”הזדמנות פשוט נפלה לידי וקשה היה לסרב לה, הסוכנות הנהדרת שלי סידרה הכל והעונה הנהדרת שחוויתי בשנה שעברה עזרה לי להגיע לכאן, כך שאני אסיר תודה על ההזדמנות”. הגארד דיבר על המטרות לעונה: “המטרות האישיות הן להיות הגרסה הכי טובה של עצמי בכל יום, ולא משנה איך זה נראה. מבחינת הקבוצה זה פשוט להגיע הכי רחוק שניתן, נכוון לכוכבים ונהיה הכי טובים”. 

תמיר בלאט מול אקסבייר מנפורד (שחר גרוס)תמיר בלאט מול אקסבייר מנפורד (שחר גרוס)

מנפורד הוסיף: “זה מרגיש טוב לחזור. אני מרגיש הרבה אהבה מהאוהדים ואני שמח להיות כאן. אני חש ביטחון בשל הפרצופים המוכרים גם בצוות האימון וזה נותן מוטיבציה לשחק חזק. אני מכיר את האוהדים, שיחקתי נגדם אבל זה טוב להיות בצד שלהם כעת ואני מחכה להשיג ניצחונות עבורם, כמובן ויש לנו מה להוכיח עם אקסטרה מוטיבציה לעונה הנוכחית”.

