"מצטער וכועס": התגובה של שחר לסערת השלט

בעלי מכבי חיפה לא הסתיר את מורת רוחו מהאירוע והגיב בראיון לתקשורת הפולנית: "לא אהבתי, מתנגד לשלט לחלוטין, פועלים עם ההתאחדות כדי להעניש"

|
יעקב שחר ביציע (עמרי שטיין)
יעקב שחר ביציע (עמרי שטיין)

אירועי המשחק בין מכבי חיפה לראקוב צ’נסטוחובה גלשו מזמן מהמגרש אל הזירה הפוליטית, והפך למשבר שגרר תגובות מהפוליטיקאים הבכירים ביותר בפולין. הסערה פרצה בעקבות שלט שהניפו אוהדי מכבי חיפה במשחק הגומלין, עליו נכתב: “רוצחים מאז 1939”, צעד שעורר זעם עצום בפולין ואיחד את המערכת הפוליטית סביב ההגנה על “האמת ההיסטורית”, כלשונם.

באתר Goal.pl שוחחו עם יעקב שחר, בעלי ונשיא מכבי חיפה, כדי לשמוע את תגובתו. שחר לא הסתיר את מורת רוחו מהאירוע. “לא אהבתי את השלט. בכלל לא. אני מתנגד לו לחלוטין”, הדגיש. לדבריו, מדובר בקבוצה מצומצמת של כ־100–150 אוהדים שיוצרים בעיות למועדון. “אנחנו כבר פועלים, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל, כדי להעניש אותם. הם גורמים נזק למכבי חיפה, ואני לא מוכן שזה יקרה”.

שחר אף הביע התנצלות מפורשת בפני העם הפולני: “אני מצטער. אני כועס מאוד על המקרה הזה”, אמר, והוסיף כי הבין היטב את עוצמת התגובה בפולין, שכללה את נשיא המדינה, שרים ושגרירות ישראל בוורשה. “ראיתי את השלט בעיניים. אני מכיר את ההיסטוריה, וגם את פולין, למרות שאיני דובר את השפה”.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

בראיון שחר סיפר על הקשרים המשפחתיים הישירים שלו למדינה. “אבי חי בפולין ולמד בבית ספר בלודז’. המשפחה עזבה את פולין בשנת 1921”, סיפר. כשנשאל אם הוא מבין את הפגיעה שנגרמה לפולנים נוכח תוכן השלט, השיב: “אני יודע. ואני יכול לומר שוב, אני מצטער”.

כך נחתם הראיון הקצר, שבו העביר נשיא מכבי חיפה מסר ברור של התנגדות חריפה למעשים של אותם אוהדים, לצד התחייבות לפעול נגדם בכלים העומדים לרשות המועדון.

