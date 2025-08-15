אופ"א הודיעה על פתיחת הליכים נגד מכבי חיפה

העימות המתוקשר בין מכבי חיפה לראקוב צ’נסטוחובה ממשיך להסעיר את פולין ואירופה, והפעם כבר מדובר בפרשה עם גוון דיפלומטי מובהק. הערב (שישי) אופ”א הודיעה על פתיחת תיק משמעתי נגד שתי הקבוצות, מה שהוביל גם לכעס רב בפולין, בעקבות הודעת אופ”א על פתיחת חקירה מקיפה לאירועי המשחק, והעמדת שני המועדונים לדין.

ראקוב פנתה רשמית לאופ״א ולמשרד החוץ הפולני בדרישה לטפל בנושא, ואופ”א אכן הודיעה על נקיטת צעדים משמעתיים נגד שתי הקבוצות. לפי ההודעה, מכבי חיפה מואשמת ב”התנהגות בלתי הולמת” ובהעברת מסר שאינו הולם אירוע ספורטיבי. ראקוב מצדה מואשמת גם היא בהעברת מסר בעייתי, ובנוסף, בהדלקת אבוקות.

התקשורת הפולנית לא חסכה במילים חריפות. באתר "מצ’יק" תיארו את המהלך של אופ״א כ”שערורייתי ומגוחך”, והדגישו כי לצד שלט "רוצחים מאז 1939", שנועד, לטענת חיפה, להגיב לשלט מקודם של אוהדי ראקוב ולהזכיר את חלקה של פולין בשואה, הוצגה גם בובה בדמות אדם תלוי, שנראתה כאקט מאיים ומסית במיוחד.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

הסערה חצתה גבולות גם אל הזירה הבינלאומית. טום רוז, שגריר ארה״ב בפולין, הגיב בטוויטר בחריפות יוצאת דופן: ״כיהודי אמריקאי גאה ותומך בלתי מתפשר בישראל, אני זועם ומזועזע עד עמקי נשמתי לנוכח ההפגנה המחפירה של שנאה אנטי־פולנית שהציגו אתמול 'אוהדי' מכבי חיפה בהונגריה. זה לא היה סתם חוליגניזם, אלא פעולה מתוכננת ומרושעת של הפצת עלילת דם רצחנית כלפי עם הגון. אותם בריונים אינם רק שונאי פולין, הם בוגדים בעמם. בעולם שבו ישראל כבר מתמודדת עם אויבים אמיתיים, הפחדנים האלה מוסיפים עוד אש למדורה. עלינו להוקיע אותם מקרבנו״.