יום שישי, 15.08.2025 שעה 22:56
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

בכורה לווירץ באנפילד, קרקז פותח מול האקסית

הרכש הגדול של הקיץ נמצא ב-11 של סלוט למחזור הפתיחה לצד סלאח, המגן השמאלי שהגיע מבורנמות' ישחק לצד ואן דייק. פרימפונג ואקיטיקה גם כן בהרכב

|
פלוריאן וירץ (IMAGO)
פלוריאן וירץ (IMAGO)

לאחר קיץ ארוך של משחקי הכנה והחתמות חדשות, עונת 2025/26 באנגליה מתחילה רשמית. ליברפול פוגשת הערב (שישי, 22:00) באצטדיונה הביתי את בורנמות’ במסגרת המחזור הראשון בפרמייר ליג, כאשר זהו משחק הפתיחה שמוציא לדרך את משחקי הליגה הבכירה.

ליברפול מגיעה למשחק לאחר ההפסד למחזיקת הגביע, קריסטל פאלאס, במגן הקהילה, ובכך פספסה את האופציה להגיע למשחקי הליגה עם תואר. בקיץ, המאמן ארנה סלוט חיזק את הסגל שלו בשחקנים כמו הוגו אקיטיקה, פלוריאן וירץ, מילוש קרקז וג’רמי פרימפונג, במטרה לזכות שוב באליפות אנגליה.

הרכב ליברפול: אליסון, ג’רמי פרימפונג, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, מילוש קרקז, אלכסיס מק אליסטר, דומיניק סובוסלאי, מוחמד סלאח, פלוריאן וירץ, קודי גאקפו והוגו אקיטיקה.

מנגד, עומדת בורנמות’, שסיימה את העונה החולפת במקום התשיעי עם 56 נקודות, הכי הרבה שהשיגה בהיסטוריית המפעל. כעת, הקבוצה המתחדשת שמכרה את כל שחקני ההגנה הבכירים שלה, תנסה להתחבר מחדש על מנת להתקדם צעד נוסף בהישגיה הצנועים בליגה.

הרכב בורנמות’: ג’ורג’ה פטרוביץ’, אדם סמית’, באפודה דיאקיטה, מרקוס סנסי, אדריאן טרופה, טיילר אדמס, אלכס סקוט, דייויד ברוקס, מרקוס טברנייר, אנטואן סמניו ואבנילסון.

בחמשת המשחקים הקודמים בין הקבוצות בכל המסגרות, ידה של ליברפול הייתה על העליונה והיא ניצחה בכולם, אך בורנמות’ רוצה לשנות זאת, ולעצור את הרצף השלילי שנוצר ביניהן, ותנסה לעשות זאת באנפילד לעיני הקהל האדום. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */