יום שישי, 15.08.2025 שעה 18:55
ספורט אחר  >> כדוריד

מלך השערים לשעבר של שוויץ הצטרף למכבי ת"א

הצהובים החתימו את הלב הארבוז, שהוביל בעונה שעברה את משקוב ברסט לאליפות בלארוס, והספיק להבקיע חמישה שערים בהפסד במשחק האימון מול הפועל אשדוד

הלב הארבוז, המאמן חן פומרנץ והשוער איליה אוסיק (באדיבות המועדון)

קבוצת הכדוריד של מכבי תל אביב צירפה לשורותיה את המקשר השמאלי הבלארוסי הלב הארבוז (31, 1.91 מטר) ששיחק בנבחרת בלארוס, בעבר מלך השערים בליגה בשוויץ ובעונה שעברה הוביל את קבוצת משקוב ברסט לזכייה באליפות בלארוס ובגביע הבלארוסי.

עוד קודם לכן החתימו הצהובים את שוער נבחרת בלארוס איליה אוסיק (27, 1.90 מטר), גם הוא שחקן קבוצת משקוב ברסט אתה זכה בחמישה תארי אליפות בלארוס, שלושה גביעי וזכיה בשני סופר קאפים. הקבוצה הגיעה לרבע גמר ליגת האלופות של אירופה בעונת 2020/2021 ועונה לאחר מכן הוא הוכתר לשוער השנה בליגה הבלארוסית.

התל אביבים צירפו לשורותיהם שלושה שחקנים ישראלים בכירים לקראת העונה הקרובה שתיפתח בסוף החודש במסגרת משחקי גביע ווינר- המקשר הימני נעם סוסנה (21, 1.94 מטר), שחקן נבחרת ישראל ששיחק בעבר במועדון, עבר לשלוש עונות לא.ס.רמת השרון, והחליט לחזור לשורות הצהובים.

גם הרכז הוותיק בן ליברטי (30, 1.80 מטר), שמגיע מרמת השרון, בשורותיה היה שותף כקפטן להצלחתה, כשזכתה בטרבל היסטורי, והמקשר השמאלי יובל ימנר (24, 1.93 מטר), שחקן נבחרות הנוער והעתודה של ישראל שגדל במכבי חולון ובני הרצליה.

היום (שישי) סיימה מכבי תל אביב את משחק האימון הראשון שלה לקראת העונה הקרובה, בו נוצחה 31:27 בידי מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד. הזר הלב הארבוז הבקיע 5 שערים במשחקו הראשון במכבי תל אביב.

