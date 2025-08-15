יום שישי, 15.08.2025 שעה 21:42
הפועל הודיעה: שלוש האפשרויות לבניית אולם חדש

הקבוצה פרסמה עדכון לגבי פרויקט האולם החדש. על הפרק: שדרוג והרחבת היכל קבוצת שלמה, הקמת אולם חדש בצפון גני התערוכה או הקמת אולם חדש ברמה"ש

|
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הפועל תל אביב פרסמה היום עדכון משמעותי בנוגע לפרויקט האולם החדש, רגע לפני פתיחת העונה ההיסטורית. לאחר חודשים של בחינה ותיאומים עם גורמים בעיריית תל אביב-יפו, הוחלט לצמצם את האפשרויות לשלוש חלופות מרכזיות, כולן לאולם שיכיל בין 16 ל-20 אלף מושבים.

האפשרויות שעלו לשלב הסופי הן:

1. שדרוג והרחבת היכל קבוצת שלמה הקיים, המהלך יתבצע באחריות עיריית תל אביב.
2. הקמת אולם חדש בצפון גני התערוכה: גם כן באחריות עיריית תל אביב.
3. הקמת אולם חדש ברמת השרון – סמוך למתחם BIG גלילות, באחריות עיריית רמת השרון.

האפשרויות לבניית אולם חדש בלוד או ברמת גן ירדו מהפרק, לאחר שהתגלו מגבלות מהותיות של מרחק ונגישות תחבורתית.

הפרויקט החל באוקטובר 2024, אז פרסמה עיריית תל אביב מכרז להרחבת היכל "קבוצת שלמה" מ־3,500 מושבים ל־10,000. במכרז זכתה חברת "קרן ינאי", כשהבעלים, עופר ינאי, התחייב להשקעה של 250 מיליון ש"ח. בפגישות שנערכו לאחר מכן נבחנה האפשרות להגדיל את היקף הפרויקט ל־16–20 אלף מושבים, וינאי אישר שימשיך לעמוד בהתחייבויותיו גם במקרה זה.

השלב הבא צפוי בתחילת ספטמבר, בפגישה עם בכירי עיריית תל אביב במטרה לקדם את ההחלטה הסופית. המועדון הודיע כי ימשיך לשתף ולעדכן את האוהדים בתהליך, ויקים פורום ייעודי לנציגי הקהל.

בהודעה צוין גם כי הנהלת הפועל תל אביב מודעת למשבר הפנימי בקרב הקהל ומצרה עליו, תוך קריאה לשיח משותף ומכבד לטובת הקהילה והמועדון.

