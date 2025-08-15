שלשת ניצחון של לוינטל בדרך ל-71:72 על פינלנד

נבחרת הקדטים השיגה אתמול (שישי) ניצחון דרמטי 71:72 על פינלנד, משלשת ניצחון של אשל לוינטל, ותתמודד מחר מול אסטוניה במשחק על המקום ה-13 באליפות אירופה וההישרדות בדרג א'.

כזכור, שתי הנבחרות כבר נפגשו במחזור השני של שלב הבתים, אז החבורה של יהוא אורלנד ניצחה 80:88. אחרי מחצית ראשונה הפכפכה ולא איכותית במיוחד, שתי הנבחרות העלו את הרמה במחצית השנייה, פינלנד החזיקה ביתרון שמונה לקראת הסיום, אבל מבול שלשות של ישראל בחמש דקות, שקלעה את כל 18 הנקודות האחרונות שלה מחוץ לקשת, שמר על סיכוייה להימנע מירידה לדרג ב'.

לוינטל הוביל את הקלעים עם הופעה אדירה של 28 נקודות, 13 מתוכן ברבע האחרון, בעוד שעומרי אורלנד הוסיף 14 משלו, לצד שמונה ריבאונדים ושמונה אסיסטים.

אחרי פתיחה טובה של אורלנד שקלע את חמש הנקודות הראשונות של ישראל, המשחק הפך מעט מפוזר כשפינלנד נכנסת לעניינים בזכות מספר סלים בצבע. שלשות של סוקולובסקי ושלו לדרמן שמרו על יתרון ישראל, לפני שאחת של ג'וזף טאלה חתמה את הרבע בשוויון 17:17.

הרבע השני היה פחות איכותי בלשון המעטה, פינלנד הרבתה לאבד כדורים, אך בצד השני הנבחרת של יהוא אורלנד לא הצליחה לנצל את זה ודייקה רק בשני סלי שדה עד להפסקה, בדרך ל-23:26 לפינלנד בהפסקה.

שתי הנבחרות חזרו יותר מפוקסות מחדרי ההלבשה וצלפו שתי שלשות מהירות כל אחת, לפני שישראל הידקה את ההגנה וחמש נקודות של יהונתן זילברשטיין העלו אותה ליתרון 34:38. פסק זמן של פינלנד עצר את המומנטום ועזר לסקנדינבים להחזיר אליהם את היתרון, לפני שמהלך סל ועבירה של לוינטל חתם את הרבע בפיגור מינימלי, 48:49.

הפינים פתחו את הרבע המכריע עם ריצת 0:9 כולל אלי-הופ מרשים של טאלה, כשישראל נאבקת להישאר במשחק עם נקודות של מעוז, לוינטל ואורלנד. החבורה בכחול-לבן אמנם לא הצליחה למנוע מהפינים נקודות, אבל צלפה שלשה אחר שלשה כדי להגיע למצב של שוויון 69:69. חדירה קלילה של באנגורה נתנה לפינלנד יתרון, אבל שלשה אדירה של לוינטל מהפינה - השלישית שלו בדקות ההכרעה והשישית ברצף של הנבחרת, קבעה ניצחון ישראלי דרמטי במיוחד, 71:72.

קלעו לישראל: לוינטל (5/10 לשלוש) 28, אורלנד (8 אסיסטים, 8 ריבאונדים) 14, לדרמן ויהונתן זילברשטיין 8 כל אחד, סוקולובסקי 5, אבולוף 4, פרימר ומעוז 2 כל אחד, פז 1. כן שותף: ארונוב.