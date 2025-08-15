יום ראשון, 17.08.2025 שעה 19:25
כדורסל עולמי  >> אליפות אירופה לעתודה נשים
אליפות אירופה לעתודה נשים 25-26
00-00ליטא1
00-00ישראל2
00-00בלגיה3
00-00איטליה4
00-00ספרד5

הקדטיות פתחו את אליפות אירופה עד 16 בהפסד

החבורה של רועי לזר נכנעה 77:51 לאיטליה החזקה, ותנסה להתאושש מחר מול קרואטיה (13:00). תמר כרמי, מעיין גורין ואור גדות קלעו בספרות כפולות

|
רועי לזר (חגי מיכאלי)
רועי לזר (חגי מיכאלי)

נבחרת הקדטיות פתחה אתמול (שישי) את אליפות אירופה עד גיל 16 עם הפסד 77:51 לאיטליה החזקה, במשחק שבו רדפה אחרי יריבתה לכל אורכו. החבורה של רועי לזר הצליחה להישאר קרובה עד לאמצע הרבע השני, אך משם יתרון העומק והפיזיות ההגנתית של האיטלקיות באו לידי ביטוי בדרך לניצחון קליל. תמר כרמי הובילה את הנבחרת עם 17 נקודות, מעיין גורין הוסיפה 15 ואור גדות קלעה 13. מחר תתמודד ישראל מול נבחרת קרואטיה בשעה 13:00.  

איטליה החלה עם לחץ הגנתי שהקשה מאוד על הנבחרת ועצר אותה ללא נקודות כשש דקות למן הפתיחה, אך גם לא הבריקה בצד השני עם 2:5. האיטלקיות העלו הילוך, ועם ריצת 0:10 טיפסה ליתרון דו ספרתי, כאשר שלשה של גדות צימקה ל-6:17 בסיום הרבע.

המומנטום נמשך ואיטליה עלתה ליתרון 11:25, הנבחרת של רועי לזר שיפרה את ההגנה, ויחד עם שתי שלשות של כרמי קלעה עשר נקודות רצופות וצימקה לארבע הפרש כארבע דקות להפסקה, אבל האיטלקיות שוב העלו הילוך וסיימו את המחצית בריצת 5:15 שהחזירה אותן ליתרון שיא של 26:40. 

אור גדות (FIBA)אור גדות (FIBA)

האיטלקיות חרו חדות מאוד מהפסקת המחצית ועם חמישה סלי שדה ברצף ללא החטאה ברחו ליתרון 30:51. גם פסק זמן של לזר לא עצר את הסחף, האיטלקיות המאוזנות המשיכו לקלוע מכל בלטה, ולמרות מהלכים טובים של גדות וכרמי, הרבע השלישי נחתם ב-38:62 איטלקי לאחר רבע של 12:22. עשר הדקות האחרונות התנהלו על מי מנוחות כששני המאמנים מחלקים דקות לכלל שחקניות הסגל, כאשר איטליה שמרה על יתרונה עד לסיום - 51:77.

קלעו לישראל: כרמי 17, גורין 15, גדות 13, אבודרהם, גראייסי ודוגן 2 כל אחת.
ותפו ולא קלעו: מוניץ, לוי, יובילר, אבירם, עבד, גודשטט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */