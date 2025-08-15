הקדטיות פתחו את אליפות אירופה עד 16 בהפסד

נבחרת הקדטיות פתחה אתמול (שישי) את אליפות אירופה עד גיל 16 עם הפסד 77:51 לאיטליה החזקה, במשחק שבו רדפה אחרי יריבתה לכל אורכו. החבורה של רועי לזר הצליחה להישאר קרובה עד לאמצע הרבע השני, אך משם יתרון העומק והפיזיות ההגנתית של האיטלקיות באו לידי ביטוי בדרך לניצחון קליל. תמר כרמי הובילה את הנבחרת עם 17 נקודות, מעיין גורין הוסיפה 15 ואור גדות קלעה 13. מחר תתמודד ישראל מול נבחרת קרואטיה בשעה 13:00.

איטליה החלה עם לחץ הגנתי שהקשה מאוד על הנבחרת ועצר אותה ללא נקודות כשש דקות למן הפתיחה, אך גם לא הבריקה בצד השני עם 2:5. האיטלקיות העלו הילוך, ועם ריצת 0:10 טיפסה ליתרון דו ספרתי, כאשר שלשה של גדות צימקה ל-6:17 בסיום הרבע.

המומנטום נמשך ואיטליה עלתה ליתרון 11:25, הנבחרת של רועי לזר שיפרה את ההגנה, ויחד עם שתי שלשות של כרמי קלעה עשר נקודות רצופות וצימקה לארבע הפרש כארבע דקות להפסקה, אבל האיטלקיות שוב העלו הילוך וסיימו את המחצית בריצת 5:15 שהחזירה אותן ליתרון שיא של 26:40.

אור גדות (FIBA)

האיטלקיות חרו חדות מאוד מהפסקת המחצית ועם חמישה סלי שדה ברצף ללא החטאה ברחו ליתרון 30:51. גם פסק זמן של לזר לא עצר את הסחף, האיטלקיות המאוזנות המשיכו לקלוע מכל בלטה, ולמרות מהלכים טובים של גדות וכרמי, הרבע השלישי נחתם ב-38:62 איטלקי לאחר רבע של 12:22. עשר הדקות האחרונות התנהלו על מי מנוחות כששני המאמנים מחלקים דקות לכלל שחקניות הסגל, כאשר איטליה שמרה על יתרונה עד לסיום - 51:77.

קלעו לישראל: כרמי 17, גורין 15, גדות 13, אבודרהם, גראייסי ודוגן 2 כל אחת.

ותפו ולא קלעו: מוניץ, לוי, יובילר, אבירם, עבד, גודשטט.