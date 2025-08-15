יום שישי, 15.08.2025 שעה 16:58
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

פפ: רוצה שסאביניו יישאר איתנו עוד הרבה שנים

מאמן סיטי לפני וולבס: "בלי הסכמות עם טוטנהאם הוא יישאר כאן, יכול להיות שחקן יוצא דופן. מה יהיה העונה? אולי יותר גרוע מהעונה שעברה, מי יודע?"

סאביניו ופפ גווארדיולה (IMAGO)
סאביניו ופפ גווארדיולה (IMAGO)

מאמן מנצ’סטר סיטי, פפ גווארדיולה, סיפק במסיבת העיתונאים עדכון מקיף על מצב הסגל לקראת פתיחת עונת 2025/26 בפרמייר ליג, במשחק חוץ מול וולבס בשבת בערב. הסיטיזנס יפתחו את העונה לאחר שניצחו בשבוע שעבר את פאלרמו האיטלקית 0:3 במשחק הכנה, בזכות צמד של הרכש החדש טיג’אני ריינדרס.

בקיץ הזה הצטרפו שישה שחקנים חדשים, כשסיטי מכוונת להחזיר לעצמה את תואר האליפות מליברפול, אחרי שסיימה בעונה שעברה במקום השלישי, עם מספר הנקודות הנמוך ביותר מאז הגעת גווארדיולה (71). אחד השמות המסקרנים הוא ראיאן אייט-נורי, שהגיע מוולבס ב-31 מיליון ליש”ט ויערוך הופעת בכורה בפרמייר ליג מול האקסית.

עם זאת, סיטי סבלה מפגיעות קשות בכושר הסגל. רודרי, מחזיק כדור הזהב, נפצע במונדיאל הקבוצות ביוני, זמן קצר לאחר שחזר מפציעה ממושכת, והוא לא צפוי להיות בכשירות מלאה בחודשים הראשונים של העונה. מתאו קובאצ’יץ’ עבר ניתוח בגיד אכילס אחרי משחק הליגה האחרון בעונה שעברה ויחזור רק באוקטובר. ג’ון סטונס שב לכשירות מלאה אחרי עונה מתסכלת, בעוד פיל פודן, קלאודיו אצ’ברי ויושקו גבארדיול נעדרו ממשחק ההכנה בסיציליה בגלל בעיות כושר.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי (רויטרס)

גווארדיולה עדכן כי גבארדיול וקובאצ’יץ’ ייעדרו מהמשחק מול וולבס, אך פודן ורודרי יהיו בסגל. סאביניו, שנפצע מול פאלרמו, ייעדר אף הוא מהמשחק, כשהוא מושך עניין מטוטנהאם. אדרסון לא בכשירות ולא יצא עם הקבוצה, על רקע עניין עז מגלאטסראיי. קאלווין פיליפס ומרקוס בטינלי נותרו בחוץ, כאשר פיליפס לא בתוכניות של המאמן.

גווארדיולה הרחיב על מצבו של רודרי: “הוא קרוב מאוד לחזרה, אבל הדבר החשוב הוא שהברך שלו מושלמת. עכשיו הוא צריך לצבור דקות באימונים, ואם אפשר גם במשחקים. אנחנו לא רוצים שהוא יחזור ואז יעשה צעד אחורה, זה יהיה לא טוב”.

רודרי (רויטרס)רודרי (רויטרס)

על ג’יימס מקאטי: “יש לו את הפוטנציאל להיות במנצ’סטר סיטי, אבל לפעמים הוא רוצה יותר דקות וזה לגיטימי. אם הוא חושב שבמקום אחר יקבל את זה, אני מבין לחלוטין. הייתי שמח שיישאר, אבל יש לנו יותר מדי שחקנים”.

על עתיד אדרסון וסאביניו: “אדרסון לא בא ואמר לי ‘אני רוצה לעזוב’ או ‘יש לי הצעה’. כל השחקנים כאן הם שלנו ואני עובד איתם. אם מישהו ירצה לעזוב, הוא ידפוק על הדלת שלי. לגבי סאביניו, אני לא יודע. אם טוטנהאם או כל קבוצה אחרת רוצה שחקן, הם צריכים להתקשר למועדון, כמו שאנחנו עושים. הדבר היחיד שמעניין אותי הוא שהוא יישאר איתנו כל העונה, ואני מקווה שגם עוד הרבה שנים. הוא בן 21, עם פוטנציאל ענק, צריך לשפר את קבלת ההחלטות האחרונות, והוא שחקן יוצא דופן. אבל בסוף, הרצון של השחקן גובר על הכל, ואחר כך חייבת להיות הסכמה עם המועדון. בלי הסכמה, הוא יישאר כאן”.

על עומס הסגל: “אנחנו צריכים למכור… אבל זה קשה כי אני אוהב את כולם והם אוהבים להיות כאן. המצב לא אידאלי, אבל יש לנו הרבה משחקים, יותר ויותר כל עונה, וצריך סגל רחב כדי להתחרות בכל משחק”.

ולבסוף, נתן פפתחזית לעונה: “הסימנים הם שנהיה טובים יותר מהעונה שעברה… אבל אולי נהיה גרועים יותר מי יודע?”

