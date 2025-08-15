ליעד שמואלי האריך את חוזהו בהפועל כפר סבא

קבוצת ילידי שנתון 2007 של הפועל כפר סבא, שעשתה חיל בליגות הילדים ובליגות הארציות לנערים, היא קבוצה מיוחדת בנוף של המועדון - קבוצה שלא מעט שחקנים עשו בה דרך ארוכה ורצופה מהגילאים הצעירים ועד קבוצת הנוער.

אחרי שהפננו זרקור בכתבה לדרך המיוחדת שעושה הקשר איתי שביט - שבעונה שעברה רשם 19 הופעות במדי קבוצת הבוגרים, לצד 33 הופעות במדי קבוצת הנוער - כעת הזרקור מופנה לעברו של שחקן הכנף, ליעד שמואלי, שחתם על חוזה המשך במועדון, בשלב זה יעמוד לרשות קבוצת הנוער ועשוי להשתלב בהדרגה בקבוצת הבוגרים. הציפיות מהשחקן בהתאם - להיות משחקני ההתקפה המובילים בליגת העל לנוער בעונה הקרובה.



כאמור, ליעד שמואלי עושה דרך ארוכה במחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, דרך שהתחילה בבית הספר לכדורגל ועברה דרך קבוצות הילדים והנערים ונמשכת בקבוצת הנוער. לאחר שכבש 50 שערים בשתי עונות במדי קבוצות נערים ב' ונערים א' - שזכו באליפות ארצית צפון, עלה השחקן לקבוצת הנוער יחד עם המאמן, דן קובליו, שאימן את הקבוצה בשנתוני הנערים.

דן קובליו (הפועל כפר סבא)

עמם עלו שחקנים נוספים, שהיו שותפים להישגים המרשימים. ליעד שמואלי רשם בעונה האחרונה 36 הופעות בכל המסגרות - ארבע מהן הופעות מלאות. השחקן כבש ארבעה שערים, היה מעורב בלא מעט מהלכים שהסתיימו בשערים ולצד זאת, ספג שלושה כרטיסים צהובים.



יריב דמתי, מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, שאימן את קבוצת שנתון 2007 בגילאי החטיבה הצעירה, מלא בגאווה נוכח ההמשכיות של ליעד שמואלי במועדון: ”אין יותר מרגש מלראות ילד שצמח במועדון מגיל 8 ומגיע לרגע הזה. הדרך שלו לא הייתה פשוטה וזה מה שבנה אותו עד לרגע הזה, חוזה בקבוצת הבוגרים”.

עידן שום (חגי מיכאלי)

דמתי המשיך: “חשוב להבין שבשביל ליעד זו רק תחילת הדרך ואני מאמין בלב שלם שהוא יגיע רחוק, לא רק בגלל הכשרון, אלא בזכות האישיות המיוחדת שלו. ווינר ללא פשרות. ליעד שחקן שנראה ‘ילד רע’ על המגרש, אך יש לו לב ענק שהוא פשוט שם אותו על המגרש. לליעד מגיל צעיר הייתה יכולת של דריבל גבוהה מאוד. ליעד עומד לעבור עונה מאתגרת - נוער בשילוב בוגרים. אנחנו פה בשביל לעזור לו להצליח”.



קבוצת הנוער של הפועל כפר סבא פותחת עונה שניה תחת הדרכתו של דן קובליו. הקבוצה חוזרת לארח את משחקיה באצטדיון לויטה בעיר, זאת לאחר שהנהלת ההתאחדות לכדורגל העבירה החלטה, לפיה כל קבוצות ליגת העל לנוער יארחו את משחקיהן במגרשי דשא.

בסמוך לצאת השבת, בשעה 19:45, תארח הפועל כפר סבא את הפועל רמת השרון, שעברה טלטלה משמעותית בסגלה ונראה שתתמודד העונה על חייה בליגה. הפועל כפר סבא, שעשתה שתי עונות שקטות באופן יחסי ובעונה שעברה הגיעה עד לשלב חצי גמר גביע המדינה, מקווה לפתוח את העונה החדשה ברגל ימין ועם שאיפות להשיג כרטיס לפלייאוף העליון בתום הליגה הסדירה.