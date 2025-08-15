יום שישי, 15.08.2025 שעה 16:58
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

אופטימיות בפ"ת לגבי ברנס, פרץ בהרכב חזק

כפי שפורסם ב-ONE: הכחולים מליגת העל מאמינים שהשחקן יגיע בהשאלה, בלאי יעזוב. אלטמן, דוד וגלזר לא בסגל מול טבריה מחר ב-20:30. וגם: הבלם שנבדק

|
עומר פרץ (ראובן שוורץ)
עומר פרץ (ראובן שוורץ)

אחרי הניצחון הנאה על מ.ס אשדוד בשבוע שעבר, הפועל פ"ת תנסה לסיים מחר (שבת, 20:30) ברגל ימין את משחקי ההכנה שלה לקראת פתיחת הליגה, כשתארח את עירוני טבריה במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו.

תומר אלטמן ורועי דוד הפצועים לא יעמדו לרשותו של המאמן עומר פרץ, שצפוי לעלות בהרכב החזק שלו. עמית גלזר החל להתאמן, אך לאור העובדה שאינו נמצא עדיין בכושר משחק, לא יהיה בסגל הקבוצה.

בפ"ת עדיין מנסים להתחזק: כפי שכבר פרסמנו השבוע, במועדון בודקים את אופציית השאלתו של שחקן ההתקפה עידן ברנס ובימים האחרונים חלה אופטימיות שהוא אכן יצטרף. מי שיעזוב הוא יהודה בלאי, שחתם עם היציאה למחנה האימונים, אך לא ימשיך. נועם גיסין, שמותיר רושם טוב, יישאר בסגל.

עידן ברנס בטירוף (ראובן שוורץ)עידן ברנס בטירוף (ראובן שוורץ)

בינתיים, ל-ONE נודע שהמלאבסים בדקו בימים האחרונים מול הפועל חדרה את אופציית צירופו של הבלם הצעיר בשאר אבדח. האחרון פרץ במדי הקבוצה מהשרון בחצי העונה האחרונה לאחר מינויו של נמרוד קוסטיקה לתפקיד המאמן ובהמשך זומן לנבחרת הצעירה.

פ"ת הייתה מוכנה לשלם סכום הקרוב ל-200,000 שקלים, אך חדרה דורשת כמעט כפול וכרגע המגעים הוקפאו, בטח לאחר החתמתו של הבלם עמית גלזר, שהצטרף ממכבי ת"א לעיבוי החלק האחורי.

