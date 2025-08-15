הבלם הברזילאי קאוון במשא ומתן עם הפועל עכו

לאחר הרצון להיפרד מהבלם הקרואטי סטיפה ווצ'ור, שעשוי לעבור לקבוצה אחרת בליגה הלאומית, בהפועל עכו קרובים לצרף בלם חדש שיגיע במקומו – קאוון, בלם ברזילאי.

ל-ONE נודע, כי הבלם הברזילאי קאוון נמצא במגעים מתקדמים עם המועדון של צחי נקש וצפוי לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות לחתימה. השחקן, ששיחק בצעירותו בקורינתיאנס הברזילאית, בלט בעונה שעברה במדי טוראן האזרית.

בנוסף, במועדון החתימו את הבלם מיכאל מרנשטיין, ששיחק בעונה שעברה אצל המאמן ירון הוכנבוים בעירוני רמה"ש. בעכו חיפשו בלם ישראלי נוסף לסגל, גם לאחר פציעתו של לואי טאהא, שטרם ברור מתי יחזור.

מיכאל מרנשטיין (חגי מיכאלי)

בנושא אחר, במועדון חתמו ביממה האחרונה על הסכם חסות לעונה הקרובה, עם ד"ר סעיד טאהא - המרכז להשתלות שיער. טאהא ביסס את מעמדו כאחד מהרופאים המובילים בישראל בתחום השתלות שיער וטיפולי שימור מתקדמים.

הבעלים צחי נקש מסר: “אנחנו שמחים מאד על הצטרפותו של ד"ר סעיד אלינו למשפחת הפועל עכו ששמה לעצמה מטרה לעלות לליגת העל בעונה הבאה. ד"ר סעיד הוא אדם יקר והצטרפותו מוכיחים לכולם כי הערכים שאנחנו מובילים בעיר; "קבוצה אחת – עיר אחת", היא לא רק סיסמא, היא דרך וחזון לשנים הקרובות”.

טאהא הוסיף: “אני נרגש היום וגאה להיות חלק ממשפחת הפועל עכו. זה לא רק קבוצה, זו עיר שאני מחובר אליה מאד ובקרוב ייפתח מרכז בעיר עכו ולכן היה ברור שאצטרף לבעלים החדש צחי נקש ולכל השחקנים, האוהדים ולהיות חלק ממנה לשנים הקרובות. הדרך וחזון שהקבוצה מובילה תואמים לערכים שאני מקדם ומוביל אצלי במרכזים”.