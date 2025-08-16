יום שבת, 16.08.2025 שעה 22:51

ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

פתיחה חלקה: ברצלונה ניצחה 0:3 את מיורקה

האלופה החלה את דרכה בשמירה על הכתר עם שלוש נקודות בזכות שער מוקדם של ראפיניה, פראן טורס הכפיל וימאל חתם בתוספת הזמן. מורלאנס ומוריצ'י הורחקו

מערכת ONE | 16/08/2025 20:30
יום שבת, 16/08/2025, 20:30אצטדיון מיורקהליגה ספרדית - מחזור 1
ברצלונה
הסתיים
0 3
שופט: חוסה לואיס מונטרו
מיורקה
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
00-00ריאל מדריד4
00-00אתלטיקו מדריד5
00-00אתלטיק בילבאו6
00-00בטיס7
00-00סלטה ויגו8
00-00אוססונה9
00-00ריאל סוסיאדד10
00-00ולנסיה11
00-00חטאפה12
00-00אספניול13
00-00אלאבס14
00-00סביליה15
00-00אלצ'ה16
00-00לבאנטה17
03-11ג'ירונה18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20
הרכבים וציונים
 
 

הליגה הספרדית חזרה אלינו אמש עם מספר משחקים מרתקים, וגם כבר נמשכה היום, אבל כעת הרגע הגדול של המחזור. האלופה המכהנת מתחילה באופן רשמי את מסע ההגנה שלה אל הכתר, כשברצלונה מתארחת אצל מיורקה במסגרת המחזור הראשון בליגה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, משודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

האנזי פליק הגיע בעונה שעברה ומיד הכדורגל הפך לאדיר. הצעירים להטטו, הוותיקים הובילו ולאמין ימאל אחד פרץ לתודעה בענק, כאשר כל מה שהאוהדים רוצים זה שהתהליך ימשיך לו. הקטלונים מגיעים אחרי קדם עונה מצוין, בו ניצחו בכל ארבעת המשחקים שלהם.

נעבור קצת ליריבה. מיורקה רשמה עונה ממוצעת מאוד, עד כמה ממוצעת מאוד? ב-2024/25 היא סיימה במקום העשירי, בדיוק במרכז הטבלה, כשהיא לא נלחמה על ירידה, לא ממש נאבקה על מקום באירופה ובגדול עשתה את שלה עם מספר תוצאות יפות לאורך הדרך.

לברצלונה יש רצף של שלושה ניצחונות מול המארחת, כשלפני כן זה נגמר ב-2:2. אם נמשיך ללכת אחורה, באופן כללי הקטלונים עשו תיקו אחד, אותו 2:2, ו-14 ניצחונות ב-15 המשחקים האחרונים בין הצדדים. הניצחון האחרון של האדומים? 1:2 בבית אי שם ב-2009.

מחצית שניה
  • '90+3
  • שער
  • שער! חשבתם שהוא לא יצטרף לחגיגה? לאמין ימאל, שהיתל פעם אחר פעם בהגנת הפיראטים, הצליח לעלות על לוח התוצאות כשקיבל כדור מגאבי ועם בעיטה אדירה לרשת של רומאן אחרי שזרק את השומר שלו
  • '90+1
  • חילוף
  • טוני לאטו הוא החילוף האחרון במשחק, כשנכנס על חשבונו של יוהאן מוחיקה בעמדת המגן השמאלי של מיורקה
  • '84
  • החמצה
  • פדרי ברח לשומר שלו והחליף לרגל השמאלית. כשהוא מחוץ לרחבה, הקשר שחרר בעיטה חזקה שנהדפה בצורה טובה על ידי רומאן
  • '76
  • חילוף
  • ז'ול קונדה הוא החילוף האחרון של פליק, כשנכנס על חשבונו של ראפיניה
  • '69
  • החמצה
  • דני אולמו עם עוד החמצה גדולה! הפעם הקורה עצרה את הקשר הספרדי, אחרי שהצליח להשתלט על כדור ברחבה ובבעיטה מתוחכמת כבר הכניע את רומאן, אבל עדיין לא מצא את הרשת
  • '68
  • חילוף
  • גם כובש השער השני, פראן טורס, יצא ובמקומו עלה להופעת בכורה מרקוס רשפורד
  • '68
  • חילוף
  • האנזי פליק ביצע חילופים נוספים, כשפאו קובארסי פינה את מקומו עבור גאבי
מטאו ג'וזף שומר על הכדור מול רונאלד אראוחו (IMAGO)מטאו ג'וזף שומר על הכדור מול רונאלד אראוחו (IMAGO)
  • '58
  • החמצה
  • החמצה גדולה לברצלונה! אריק גארסיה קיבל כדור ברחבה ובעט כדור חזק שנהדף על ידי רומאן. הריבאונד הגיע אל ראשו של אולמו, שנגח בקשת מעל רומאן, אבל השוער שלח יד בצורה אקרובטית ומנע את השלישי מקו השער
  • '48
  • החמצה
  • שלוש דקות על הדשא כמעט הספיקו לקשר כדי לכבוש, אחרי שקיבל כדור ובעט בנגיעה מתוך הרחבה, בעיטה שפגעה בהגנת מיורקה
פדרי שומר על הכדור מפני מטאו מוריי (IMAGO)פדרי שומר על הכדור מפני מטאו מוריי (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם בשורות הקטלונים, כשדני אולמו נכנס במקום פרמין לופס
  • '46
  • חילוף
  • יאקובה אראסטה הוציא גם את המוצהב השני, מטאו מוריי, מחשש שיקבל צהוב שני והכניס את עומאר מסקראל למערכה
  • '46
  • חילוף
  • גם פאבלו טורה הוחלף בעקבות הכרטיס הצהוב, דני רודריגס נכנס
  • '46
  • חילוף
  • מטאו ג'וזף נכנס עם פתיחת המחצית השנייה להופעת בכורה במדי הפיראטים במקום טאקומה אסאנו
מחצית ראשונה
  • '45+7
  • כרטיס צהוב
  • ראפיניה ניסה לחטוף כדור אבל גלש בצורה לא טובה לרגליו של מטאו מוריי וספג צהוב
  • '45+6
  • החמצה
  • לאמין ימאל רצה להצטרף אל רשימת הכובשים, כשרץ עם הכדור עד לסף הרחבה, אבל הבעיטה שלו הלכה אל מחוץ למסגרת
  • '45+5
  • החמצה
  • החמצה גדולה לאנטוניו סאנצ'ס מקרוב, אחרי שנגח מעט מעל המסגרת של גארסיה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • פאבלו טורה תפס בחולצה והצטרף לרשימת המוצהבים אצל הפיראטים
ודאט מוריצ'י יורד מהדשא (רויטרס)ודאט מוריצ'י יורד מהדשא (רויטרס)
ודאט מוריצ'י שולח בעיטה לפניו של ז'ואן גארסיה (IMAGO)ודאט מוריצ'י שולח בעיטה לפניו של ז'ואן גארסיה (IMAGO)
  • '38
  • כרטיס אדום
  • מיורקה נשארה עם תשעה שחקנים על הדשא! כף רגלו של ודאט מוריצ'י עלתה גבוה מדי ופגעה בפניו של ז'ואן גארסיה. אחרי בדיקת VAR, השופט, שהוציא קודם לכן כרטיס צהוב, החליט לבטל את הכרטיס ולשלוף אדום ישיר. האם המארחת בדרך להיות מובסת?
  • '33
  • כרטיס צהוב שני
  • מיורקה בצרות! מאנו מורלאנס ביצע עבירה והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים אחרי שספג צהוב שני בפחות מעשר דקות
  • '26
  • החמצה
  • טאקומה אסאנו הצליח למצוא את עצמו באחד על אחד מול גארסיה, אבל גם הבעיטה שלו הלכה אל ידיו של השוער החדש של הקטלונים, שהצליח למנוע את השער
  • '24
  • כרטיס צהוב
  • מאנו מורלאנס זעם על החלטת השופט לאשר את השער וספג כרטיס צהוב
חגיגות מאופקות בברצלונה אחרי השער השני (רויטרס)חגיגות מאופקות בברצלונה אחרי השער השני (רויטרס)
שחקני ברצלונה מברכים את פראן טורס (רויטרס)שחקני ברצלונה מברכים את פראן טורס (רויטרס)
  • '23
  • שער
  • שער! ברצלונה הכפילה את היתרון שלה עם בעיטה גדולה של פראן טורס מחוץ לרחבה שנעצרה רק ברשת של רומאן. הבעיה? בלם היריבה, אנטוניו ראייו נשכב על הדשא אחרי פגיעת ראש מבעיטה של ימאל, אלא שהשופט החליט לתת למשחק להמשיך ולאשר את השער
  • '21
  • החמצה
  • ודאט מוריצ'י עם החמצה גדולה מקרוב, אחרי שקיבל מסירת רוחב, ובעט כדור שטוח לשערו של ז'ואן גארסיה, שעמד במקום והצליח לעצור את הכדור
  • '9
  • כרטיס צהוב
  • צהוב בשלב מוקדם למטאו מוריי, אחרי שהכשיל באגרסיביות את ראפיניה
שחקני ברצלונה חוגגים שער מוקדם (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים שער מוקדם (IMAGO)
ראפיניה הכובש מחבק את לאמין ימאל המבשל (IMAGO)ראפיניה הכובש מחבק את לאמין ימאל המבשל (IMAGO)
ראפיניה חוגג. פתיחה מוצלחת לברזילאי (רויטרס)ראפיניה חוגג. פתיחה מוצלחת לברזילאי (רויטרס)
  • '7
  • שער
  • שער! החגיגה של ברצלונה החלה בשלב מוקדם מאוד, עם ההזדמנות הראשונה שלה במשחק. בישול אדיר של לאמין ימאל חתך את כל הגנת מיורקה, שם מצא את ראפיניה שהצליח להכניע את לאו רומאן מקרוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה לואיס מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך! האלופה פותחת עונה מול מיורקה, האם היא תצליח להשיג שלוש נקודות?
האנזי פליק דרוך לקראת משחק הפתיחה בלה ליגה (רויטרס)האנזי פליק דרוך לקראת משחק הפתיחה בלה ליגה (רויטרס)
שחקני ברצלונה בתמונה קבוצתית ראשונה לעונת המשחקים החדשה (רויטרס)שחקני ברצלונה בתמונה קבוצתית ראשונה לעונת המשחקים החדשה (רויטרס)
