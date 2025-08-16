פתיחה חלקה: ברצלונה ניצחה 0:3 את מיורקה

הליגה הספרדית חזרה אלינו אמש עם מספר משחקים מרתקים, וגם כבר נמשכה היום, אבל כעת הרגע הגדול של המחזור. האלופה המכהנת מתחילה באופן רשמי את מסע ההגנה שלה אל הכתר, כשברצלונה מתארחת אצל מיורקה במסגרת המחזור הראשון בליגה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, משודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.
האנזי פליק הגיע בעונה שעברה ומיד הכדורגל הפך לאדיר. הצעירים להטטו, הוותיקים הובילו ולאמין ימאל אחד פרץ לתודעה בענק, כאשר כל מה שהאוהדים רוצים זה שהתהליך ימשיך לו. הקטלונים מגיעים אחרי קדם עונה מצוין, בו ניצחו בכל ארבעת המשחקים שלהם.
נעבור קצת ליריבה. מיורקה רשמה עונה ממוצעת מאוד, עד כמה ממוצעת מאוד? ב-2024/25 היא סיימה במקום העשירי, בדיוק במרכז הטבלה, כשהיא לא נלחמה על ירידה, לא ממש נאבקה על מקום באירופה ובגדול עשתה את שלה עם מספר תוצאות יפות לאורך הדרך.
לברצלונה יש רצף של שלושה ניצחונות מול המארחת, כשלפני כן זה נגמר ב-2:2. אם נמשיך ללכת אחורה, באופן כללי הקטלונים עשו תיקו אחד, אותו 2:2, ו-14 ניצחונות ב-15 המשחקים האחרונים בין הצדדים. הניצחון האחרון של האדומים? 1:2 בבית אי שם ב-2009.
מחצית שניה
-
'90+3
- שער! חשבתם שהוא לא יצטרף לחגיגה? לאמין ימאל, שהיתל פעם אחר פעם בהגנת הפיראטים, הצליח לעלות על לוח התוצאות כשקיבל כדור מגאבי ועם בעיטה אדירה לרשת של רומאן אחרי שזרק את השומר שלו
-
'90+1
- טוני לאטו הוא החילוף האחרון במשחק, כשנכנס על חשבונו של יוהאן מוחיקה בעמדת המגן השמאלי של מיורקה
-
'84
- פדרי ברח לשומר שלו והחליף לרגל השמאלית. כשהוא מחוץ לרחבה, הקשר שחרר בעיטה חזקה שנהדפה בצורה טובה על ידי רומאן
-
'76
- ז'ול קונדה הוא החילוף האחרון של פליק, כשנכנס על חשבונו של ראפיניה
-
'69
- דני אולמו עם עוד החמצה גדולה! הפעם הקורה עצרה את הקשר הספרדי, אחרי שהצליח להשתלט על כדור ברחבה ובבעיטה מתוחכמת כבר הכניע את רומאן, אבל עדיין לא מצא את הרשת
-
'68
- גם כובש השער השני, פראן טורס, יצא ובמקומו עלה להופעת בכורה מרקוס רשפורד
-
'68
- האנזי פליק ביצע חילופים נוספים, כשפאו קובארסי פינה את מקומו עבור גאבי
-
'58
- החמצה גדולה לברצלונה! אריק גארסיה קיבל כדור ברחבה ובעט כדור חזק שנהדף על ידי רומאן. הריבאונד הגיע אל ראשו של אולמו, שנגח בקשת מעל רומאן, אבל השוער שלח יד בצורה אקרובטית ומנע את השלישי מקו השער
-
'48
- שלוש דקות על הדשא כמעט הספיקו לקשר כדי לכבוש, אחרי שקיבל כדור ובעט בנגיעה מתוך הרחבה, בעיטה שפגעה בהגנת מיורקה
-
'46
- חילוף גם בשורות הקטלונים, כשדני אולמו נכנס במקום פרמין לופס
-
'46
- יאקובה אראסטה הוציא גם את המוצהב השני, מטאו מוריי, מחשש שיקבל צהוב שני והכניס את עומאר מסקראל למערכה
-
'46
- גם פאבלו טורה הוחלף בעקבות הכרטיס הצהוב, דני רודריגס נכנס
-
'46
- מטאו ג'וזף נכנס עם פתיחת המחצית השנייה להופעת בכורה במדי הפיראטים במקום טאקומה אסאנו
מחצית ראשונה
-
'45+7
- ראפיניה ניסה לחטוף כדור אבל גלש בצורה לא טובה לרגליו של מטאו מוריי וספג צהוב
-
'45+6
- לאמין ימאל רצה להצטרף אל רשימת הכובשים, כשרץ עם הכדור עד לסף הרחבה, אבל הבעיטה שלו הלכה אל מחוץ למסגרת
-
'45+5
- החמצה גדולה לאנטוניו סאנצ'ס מקרוב, אחרי שנגח מעט מעל המסגרת של גארסיה
-
'43
- פאבלו טורה תפס בחולצה והצטרף לרשימת המוצהבים אצל הפיראטים
-
'38
- מיורקה נשארה עם תשעה שחקנים על הדשא! כף רגלו של ודאט מוריצ'י עלתה גבוה מדי ופגעה בפניו של ז'ואן גארסיה. אחרי בדיקת VAR, השופט, שהוציא קודם לכן כרטיס צהוב, החליט לבטל את הכרטיס ולשלוף אדום ישיר. האם המארחת בדרך להיות מובסת?
-
'33
- מיורקה בצרות! מאנו מורלאנס ביצע עבירה והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים אחרי שספג צהוב שני בפחות מעשר דקות
-
'26
- טאקומה אסאנו הצליח למצוא את עצמו באחד על אחד מול גארסיה, אבל גם הבעיטה שלו הלכה אל ידיו של השוער החדש של הקטלונים, שהצליח למנוע את השער
-
'24
- מאנו מורלאנס זעם על החלטת השופט לאשר את השער וספג כרטיס צהוב
-
'23
- שער! ברצלונה הכפילה את היתרון שלה עם בעיטה גדולה של פראן טורס מחוץ לרחבה שנעצרה רק ברשת של רומאן. הבעיה? בלם היריבה, אנטוניו ראייו נשכב על הדשא אחרי פגיעת ראש מבעיטה של ימאל, אלא שהשופט החליט לתת למשחק להמשיך ולאשר את השער
-
'21
- ודאט מוריצ'י עם החמצה גדולה מקרוב, אחרי שקיבל מסירת רוחב, ובעט כדור שטוח לשערו של ז'ואן גארסיה, שעמד במקום והצליח לעצור את הכדור
-
'9
- צהוב בשלב מוקדם למטאו מוריי, אחרי שהכשיל באגרסיביות את ראפיניה
-
'7
- שער! החגיגה של ברצלונה החלה בשלב מוקדם מאוד, עם ההזדמנות הראשונה שלה במשחק. בישול אדיר של לאמין ימאל חתך את כל הגנת מיורקה, שם מצא את ראפיניה שהצליח להכניע את לאו רומאן מקרוב
-
'1
- השופט חוסה לואיס מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך! האלופה פותחת עונה מול מיורקה, האם היא תצליח להשיג שלוש נקודות?