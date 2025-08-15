יום שישי, 15.08.2025 שעה 14:14
כדורגל ישראלי

"סולומון? כל שחקן שכאן הוא חלק מהתוכניות"

מאמן טוטנהאם, תומאס פרנק, דיבר על הישראלי במסע"ת לקראת ברנלי במחזור הראשון של הפרמייר ליג: "רק חזר מפציעה והתאמן חלקית, מקווה שיוכל להתקדם"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

רק לפני יומיים נתקלנו בדיווחים על כך שמנור סולומון בדרך לעזוב את טוטנהאם. עתידו של הישראלי שהושאל ללידס בעונה שעברה ורשם מספרים נהדריה במדיה, שהובילו בין היתר לעליית ליגה מהצ’מפיונשיפ לפרמייר ליג, עדיין לא ברור.

התרנגולים יפתחו מחר (שבת) רשמית את 2025/26 עם המחזור הראשון בליגה האנגלית מול ברנלי, ולקראת ההתמודדות מאמן הלונדונים תומאס פרנק דיבר במסיבת העיתונאים, שם נשאל גם על סולומון.

האיש על הקווים של טוטנהאם התבקש לספק תשובה לגבי מצב פציעתו של מנור, והאם השחקן הוא חלק מהתוכניות שלו: “כל שחקן שנמצא כאן הוא חלק מהתוכניות”, אמר הדני בן ה-51.

פרנק המשיך לגבי כוכב נבחרת ישראל: “מנור חזר רק עכשיו מהפציעה שלו, ומבחינת הימצאות שלו על המגרש הוא התאמן חלקית עם הקבוצה אתמול, אז אני מקווה שהוא יוכל להתקדם בהמשך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */