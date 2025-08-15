"סולומון? כל שחקן שכאן הוא חלק מהתוכניות"

רק לפני יומיים נתקלנו בדיווחים על כך שמנור סולומון בדרך לעזוב את טוטנהאם. עתידו של הישראלי שהושאל ללידס בעונה שעברה ורשם מספרים נהדריה במדיה, שהובילו בין היתר לעליית ליגה מהצ’מפיונשיפ לפרמייר ליג, עדיין לא ברור.

התרנגולים יפתחו מחר (שבת) רשמית את 2025/26 עם המחזור הראשון בליגה האנגלית מול ברנלי, ולקראת ההתמודדות מאמן הלונדונים תומאס פרנק דיבר במסיבת העיתונאים, שם נשאל גם על סולומון.

האיש על הקווים של טוטנהאם התבקש לספק תשובה לגבי מצב פציעתו של מנור, והאם השחקן הוא חלק מהתוכניות שלו: “כל שחקן שנמצא כאן הוא חלק מהתוכניות”, אמר הדני בן ה-51.

פרנק המשיך לגבי כוכב נבחרת ישראל: “מנור חזר רק עכשיו מהפציעה שלו, ומבחינת הימצאות שלו על המגרש הוא התאמן חלקית עם הקבוצה אתמול, אז אני מקווה שהוא יוכל להתקדם בהמשך”.