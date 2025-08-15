יום שישי, 15.08.2025 שעה 16:13
"ישראל משחקת את הקורבן, שחררו את פלסטין"

דוחה. הבעלים של פוגון שצ’צ’ין הפולנית, אלכס הדיטאגי, קנדי ממוצא איראני, הגיב לשלט אוהדי חיפה: "לעזאזל ישראל. לעזאזל צה"ל. הם עושים רצח עם"

|
אלכס הדיטאגי (IMAGO)
אלכס הדיטאגי (IMAGO)

לאחר משחק הגומלין בין מכבי חיפה לראקוב צ’נסטוחובה, שבו הציגו חלק מהאוהדים הירוקים שלט פרובוקטיבי נגד פולין, הרשתות החברתיות סערו, ואחד הקולות הבולטים היה של אלכס הדיטאגי, בעלי פוגון שצ’צ’ין.

הדיטאגי, קנדי ממוצא איראני, הגיב בחריפות רבה להתנהגות אוהדי מכבי חיפה, מבלי לחסוך במילים: "השלט המגעיל הזה לא ימחק את האמת. אף אחד לא משחק את הקורבן טוב יותר מישראל והיהודים, והעולם כבר שבע מזה. יהודים וישראלים משחקים את הקורבן, ובו בזמן מבצעים אחד מהפשעים הגדולים ביותר של רצח עם בעת המודרנית", אמר בעלי פוגון.

הוא הוסיף מסר אנטי ישראלי דוחה ונוקב במיוחד: "בראבו ראקוב, עמדתם, נלחמתם באומץ, ומיליונים ברחבי העולם התמלאו באופוריה כשנשמע השריקה האחרונה. לעזאזל ישראל. לעזאזל צה"ל. שחררו את פלסטין".

אלכס הדיטאגי (IMAGO)אלכס הדיטאגי (IMAGO)

כזכור, ראקוב צ’נסטוחובה הפסידה במשחק הראשון למכבי חיפה 1:0, אך ניצחה בגומלין 0:2 והעפילה לשלב הבא במוקדמות הקונפרנס ליג, שם תפגוש את ארדה קארדז’אלי.

